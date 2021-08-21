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أخبار
المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع هطول امطار رعدية

الأرصاد يتوقع هطول امطار رعدية

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع هطول امطار رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية والرياح الشديدة على المرتفعات الغربية والسواحل الشرقية و الجنوبية خلال ال24 ساعة المقبلة .

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول امطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالرياح الهابطة الشديدة على مناطق متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من تعز جنوباً الى صعدة شمالاً .

وأشار الى أن الأمطار قد تكون شديدة الغزارة على محافظات تعز , اب ,الضالع , المحويت , حجة , غرب صنعاء وعمران وصعده ، وتمتد شرقاً الى الهضاب الداخلية من البيضاء وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة ، وغرباً باتجاه أجزاء من السواحل الغربية والمرتفعات الجبلية المقابلة لمحافظتي تعز والحديدة .

ولفت الى احتمال هطول امطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية ،مع استمرار نشاط الرياح الموسمية في ارخبيل سقطرى.








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