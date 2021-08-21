السبت, 21-أغسطس-2021 الساعة: 03:34 م - آخر تحديث: 03:17 م (17: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
عندما يتباكى بن غدر على المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
المؤتمر بذكرى تأسيسه الـ 39.. الموقف والدور الوطني المسئول
بقلم / د قاسم محمد لبوزة - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
بن حبتور .. رجل الحكمة والوفاء
سعيد عبدالكريم سعيد
شيزوفرينيا خالدة يا (خالد)
فريد العزيكي
الإمارات في اليمن.. عُدوان سبق التطبيع
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
أخبار
المؤتمر نت - تصعيد خروقات قوى العدوان بالحديدة

تصعيد خروقات قوى العدوان بالحديدة

المؤتمرنت -
تصعيد خروقات قوى العدوان بالحديدة
صعّدت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي، فيما شن الطيران تسع غارات على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 245 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و 11 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 38 قذيفة و 214 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات تحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجاح و الفازة والجبلية والدريهمي والتحيتا .

وأكد المصدر استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة.

وأفاد بأن الطيران شن خمس غارات على مديرية صرواح وغارتين على مديريتي مدغل وماهلية بمحافظة مأرب، واستهدف بغارتين منطقتي الخسف بمديرية الحزم والخنجر في مديرية خب والشعف محافظة الجوف.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الرئيس التونسي يكشف عن مخطط لاغتياله
رياضة: ريال بيتيس وقادش يتعادلان
علوم وتقنية: أطعمة تضاعف خطر الإصابة بـ "داء الملوك"
فنون ومنوعات: موكب الزفاف يتحول الى فاجعة
اقتصاد: ارتفاع الدولار لأعلى مستوى
أخبار: العدوان يعاود قصف مأرب والجوف
عربي ودولي: بوتين: التهديد الإرهابي بسوريا لا يزال باقياً
مجتمع مدني: الحماية من الأمراض.. فوائد الصيام المتقطع
قضايا وآراء: عندما يتباكى بن غدر على المؤتمر
فنون ومنوعات: فيسبوك تكافئ عراقي والسبب..
أخبار: 245 خرقاً للهدنة بالحديدة بـ24 ساعة
عربي ودولي: طرد "طالبان" من 3 مناطق في ولاية بغلان
فنون ومنوعات: نتيجة شاب في الثانوية العامة تثير جدلاً
أخبار: شهيد بنيران الجيش السعودي في منبه صعدة
اقتصاد: الذهب يصعد بسبب مخاوف الفيروس
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ المخلوس
عربي ودولي: انطلاق المحادثات بين بوتين وميركل
رياضة: ريال مدريد يجدد عقد مهاجمه بنزيمة
عربي ودولي: القبض على رجل أعمال مصري
عربي ودولي: العفو الدولية تتهم "طالبان" بارتكاب جرائم
أخبار: الأرصاد يحذر من أمطار ورياح قوية في البحر
أخبار: خروقات متواصلة بالحديدة وغارات عدوانية
علوم وتقنية: دراسة: توقف التنفس أثناء النوم يهدد حياتك
فنون ومنوعات: حقيقة إصابة الفنان عادل إمام بكورونا
عربي ودولي: قيس سعيد يعلن موعد تشكيل الحكومة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021