المؤتمرنت -

تصعيد خروقات قوى العدوان بالحديدة

صعّدت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي، فيما شن الطيران تسع غارات على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 245 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و 11 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 38 قذيفة و 214 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وشملت الخروقات تحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجاح و الفازة والجبلية والدريهمي والتحيتا .



وأكد المصدر استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة.



وأفاد بأن الطيران شن خمس غارات على مديرية صرواح وغارتين على مديريتي مدغل وماهلية بمحافظة مأرب، واستهدف بغارتين منطقتي الخسف بمديرية الحزم والخنجر في مديرية خب والشعف محافظة الجوف.



