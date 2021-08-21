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أخبار
المؤتمر نت - 339خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

339خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
339خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 339 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس و الجبلية و103 خروقات بقصف مدفعي لعدد 490 قذيفة و 216خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى تسجيل ثلاث غارات لطيران تجسسي على الخمسين والفازة، وتحليق طائرة حربية في أجواء الجاح و14 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 وحيس والجاح والفازة والجبلية والدريهمي والتحيتا.








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