المؤتمرنت -

التعليم الفني تحدد موعد بدء التنسيق بكليات المجتمع والمعاهد

أقرت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم بدء التنسيق الإلكتروني لكليات المجتمع ومعاهد التعليم الفني الحكومية والخاصة عبر البوابة الإلكترونية للعام (2021 – 2022م) في 25 أغسطس الجاري.



واستعرضت اللجنة الاشرافية العليا لنظام التنسيق والقبول الالكتروني في اجتماعها برئاسة وزيرا لتعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن الوثيقة العامة للقبول والتنسيق للعام الدارسي 2021 – 2022م .



وناقش الاجتماع بحضور وكلاء الوزارة ومدراء الإدارات المختصة معايير التنسيق والقبول الإلكتروني للمعاهد التقنية والمهنية الحكومية والخاصة.



واستعرض المجتمعون التقرير الختامي لسير التنسيق للعام 2020 – 2021م والمعدلات المحددة للقبول في تخصصات وأقسام المعاهد المهنية كافة .