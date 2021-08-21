المؤتمرنت -

إجتماع تنظيمي لهيئة المؤتمر الوزارية

عقدت الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه اليوم السبت اجتماعا تنظيميا برئاسة الفريق الركن جلال علي علي الرويشان نائب رئيس الوزراء للشؤون الدفاع والأمن عضو اللجنة العامة رئيس الهيئة الوزارية خصص لمناقشة اخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية .

وفي بداية الاجتماع رفعت الهيئة الوزارية برقية تهنئة للأخ الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة الاحتفاء بالذكرى ال ٣٩ لتأسيس المؤتمر الشعبي العام فيما يلي نصها:

الاخ الشيخ/ صادق بن أمين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام. المحترم

تتقدم الهيئة الوزارية بالمؤتمر الشعبي العام و حلفاؤه لكم ولقيادة المؤتمر وكوادره ومناصريه بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الــ ٣٩ لتأسيس المؤتمر الشعبي العام ، الحزب الرائد الذي يحتفل المؤتمريون ومعهم ابناء الشعب اليمني بذكرى تأسيسه كتنظيم رائد ارتبط تأسيسه بعقود من التنمية الشاملة والرخاء الاقتصادي والسلام الاجتماعي وتحقيق الوحدة اليمنية وحماية الديمقراطية، لكن الواجب يقتضي اليوم التأكيد على ان المؤتمر الشعبي العام بفكره الوطني استطاع ان يرسخ مفاهيم وطنية جامعة وشاملة تميزت بالوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف ، ويؤسس لمفاهيم العيش المشترك ، والتسامح والقبول بالأخر ، والشراكة الوطنية.



كما اثبت المؤتمر الشعبي العام انه عنواناً للوحدة الوطنية ورمزاً للتسامح المجتمعي ومتصدراً لحمل قضايا الوطن وهموم ابنائه ومواجهة مختلف التحديات الخارجية التي تمر بها بلادنا والتي يتصدر المؤتمر مواجهتها وعلى مختلف الأصعدة ، وما استمرار دول العدوان على بلادنا أرضاً وانساناً وحصاره الجائر ومحاولته النيل من المؤتمر الشعبي العام وقياداته الا دليلاً على خوف العدوان من صلابة المؤتمر الشعبي العام وتدليلاً على اصالة هذا التنظيم ووطنية قيادته وصلابة قواعده وتعاظم حلفاؤه ومناصريه .



الاخ المناضل صادق بن امين ابو راس

إن المؤتمر الشعبي العام يحتفل بذكرى تأسيسه اليوم ، واليمن أرضاً وشعباً تتعرض وللعام السابع على التوالي لأبشع عدوان تشنه دول العدوان أدى الى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمر البنية التحتية وكل مقدرات الشعب اليمني، وفرض حصاراً جائراً تسبب في كارثة إنسانية وصحية واقتصادية.وهو ما يدعونا في هذه المناسبة إلى دعوة كل القوى الوطنية للتعامل المسئول مع دعواتكم الصادقة لتعزيز الوحدة الوطنية وتجسيدها بالأعمال لا بالأقوال وبما يسهم في تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان ورفع معنويات المقاتلين الشرفاء من ابناء القوات المسلحة والامن في مختلف الجبهات وعدم الالتفات الى المأزومين الذين يحاولون تعكير السلم الاجتماعي بتحركاتهم المشبوهة للدفاع عن مصالحهم الشخصية ومشاريعهم الصغيرة .



الاخ رئيس المؤتمر

اننا ونحن نكرر لكم التهنئة بذكرى يوم التأسيس ، لنجدد العهد لله وللوطن ولتنظيمنا الرائد بالوقوف خلف قيادتكم الحكيمة، والتزامنا التام بنصوص النظام الداخلي ولوائحه الداخلية وقرارات اللجنة العامة مؤكدين على وحدة المؤتمر التنظيمية والرفض لأية محاولات تستهدف تمزيق المؤتمر بأي شكل من الأشكال وتحت أي غطاء ومن أية جهة كانت محلية أو خارجية،

حفظكم الله بعين رعايته وسدد على طريق الخير خطاكم

والتحية لكل قيادات وقواعد وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام في كل ربوع الوطن ...

رئيس واعضاء الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه



- هذا وقد تحدث الفريق الركن جلال الرويشان عن كافة المستجدات التي شهدتها وتشهدها الساحة اليمنية سواء الداخلية او الخارجية، مؤكدا أن المؤتمرالشعبي العام سيظل في مقدمة القوى الوطنية المواجهة للعدوان والمقاومة له ومتمسكا ومدافعا عن الوحدة الوطنية التي تعد من اعظم المنجزات التي تحققت لشعبنا اليمني ،ومحافظا على وحدة الجبهة الداخلية مع كافة القوى المناهضة للعدوان ومع دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يحفظ وحدة وسيادة واستقلال اليمن وخروج القوات الاجنبية من كافة اراضيه وحل المشاكل بين ابناء الوطن الواحد عبر الحوار .

هذا وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة في جدول اعماله واتخذ ازاءها القرارات المناسبة.

