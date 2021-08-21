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المؤتمر نت - قد تكون التغيرات في مظهر وحالة الساقين، بعض الأحاسيس في الأطراف علامات تحذيرية لتطور داء السكري

تغييرات في الساق تدل على تطور مرض السكري

المؤتمرنت -
تغييرات في الساق تدل على تطور مرض السكري
قد تكون التغيرات في مظهر وحالة الساقين، بعض الأحاسيس في الأطراف علامات تحذيرية لتطور داء السكري.

يحذر عدد من التغييرات في الساقين من تطور مرض السكري، حسبما كتبت صحيفة إكسبرس مشيرة إلى توصيات منظمة Diabetes UK. يعزو الأطباء الاضطرابات المذكورة إلى تأثيرات ارتفاع مستويات السكر في الدم المصاحبة لمرض السكري.

وشدد الخبراء على أنه "إذا ارتفع مستوى السكر في الدم، فإن الحساسية تفقد في القدمين، وتصبح الدورة الدموية ضعيفة".

تتمثل إحدى عواقب ارتفاع مستويات السكر في الإصابة بالاعتلال العصبي المحيطي، مما يعني تلف الأعصاب في الأطراف. وهذا بدوره يساهم في حدوث تغييرات سلبية في حالة الساقين - منها

• التشنجات،

• الأحاسيس المؤلمة،

• الإحساس بالوخز من وخز الإبرة،

• حرقان

• آلام شديدة

• قدم باردة

• تقلصات

تحدث التغييرات أيضًا في جلد الساقين - يفقد الشعر، ويصبح لامعا، ويمكن أن يتغير لونه في أجزاء مختلفة من الأطراف.

وقال الخبراء في توصيتهم: "تأكد من زيارة الطبيب إذا تغير لون جلد القدمين أو شكلها، أو إذا أصبحت الساقان إما شديدة البرودة أو ساخنة، أو إذا كانت هناك بثور أو جروح لا تشعر بألمها"، حسب موقع ميديك فوروم.








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