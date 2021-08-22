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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة السرعة على عدد من المحافظات

توقعات بهطول امطار غزيرة على مرتفعات 6 محافظات

المؤتمرنت -
توقعات بهطول امطار غزيرة على مرتفعات 6 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة السرعة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية وتكون أكثر غزارة على محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، وأجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، شبوة، أبين وحضرموت.

ومن المحتمل هطول أمطار متوسطة الشدة تصل إلى حد الغزارة أحياناً على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.
كما توقع المركز استمرار نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى.

وحث المركز المواطنين على عدم التواجد أو عبور الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة.
وحذر سائقي المركبات في المنحدرات والمنعطفات الجبلية والسهول الساحلية من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة غزارة الأمطار وتشكل الضباب وكذلك من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية.

ونبه المركز الصيادين وربابنة السفن الصغيرة في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي ، بلغت في إب : 39.5 ملم، تعز : 3.5 ، السدة إب : 2
صرفيت المهرة : 1.9 ملم.

كما هطلت يوم أمس أمطار رعدية متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية والهضاب الداخلية والسواحل الغربية.








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