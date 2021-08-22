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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة السياسي اليمني الدكتور/ عبد الوهاب محمود عبدالحميد

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة السياسي اليمني عبدالوهاب محمود

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة السياسي اليمني عبدالوهاب محمود
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة السياسي اليمني الدكتور/ عبد الوهاب محمود عبدالحميد، نائب رئيس مجلس النواب السابق، وأمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن، والذي وافاه الأجل في العاصمة الأردنية عمان بعد معاناة طويلة مع المرض.

واشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد، واسهاماته طوال مسيرته العملية الممتدة على مدى عقود من الزمن في إرساء مداميك الممارسة السياسية والبرلمانية والعمل الدبلوماسي.
معتبراً أن اليمن خسرت برحيله واحداً من ابرز رجالالتها السياسيين والادرايين والذي شغل مناصب حكومية عديدة من بينها وزيراً للكهرباء، الزراعة، الإقتصاد قبل تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية وبعدها.
منوها إلى مشاركة الفقيد في مختلف التحولات التي شهدها الوطن اليمني ، وتمسكه بمبادئ واهداف الثورة اليمنية والجمهورية والوحدة، ومسيرته السياسية الحافلة بالنضال الوطني والقومي والخبرات المتراكمة.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أولاد الفقيد رامي ومحمود عبدالوهاب محمود وإخوانهم وكافة آل محممود بمحافظة تعز ، والى قيادات وأعضاء حزب البعث العربي الإشتراكي - قطر اليمن- عبّر الشيخ صادق بن أمين ابو راس، باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا اليه راجعون".








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