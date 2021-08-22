المؤتمرنت -

موانئ البحر الأحمر تمنح فترة سماح 21 يوما لسفن الحاويات بميناء الحديدة

منحت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية فترة سماح مدتها 21 يوما لسفن الحاويات (الواردات النمطية) التي تفرغ في ميناء الحديدة على أن يتم احتساب أجور التخزين من اليوم التالي لانتهاء فترة السماح على أن يبدأ العمل به من الأول من سبتمبر القادم وينتهي في 31 ديسمبر 2021.



جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية حسن مقبولي وضم وزير النقل عامر المراني ووكيل الوزارة للشؤون البحرية والموانئ خالد النمر ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد أبو بكر اسحاق.



وفي الاجتماع أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية إلى أن التسهيلات المقدمة من مؤسسة الموانئ البحر الاحمر اليمنية قد تم دراستها بعناية فائقة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن والتجار على حد سواء.



وأكد أهمية ميناء الحديدة وما يقدمه من خدمات انسانية للشعب اليمني وامتيازات للقطاع الخاص والتجار والغرف التجارية والملاحية بما من شأنه رفع المعاناة عن الشعب اليمني.



وأشار إلى حزمة من الإجراءات التي تم الاعلان عنها من قبل المجلس السياسي الأعلى منها تخفيض ما نسبته 49 في المائة من الرسوم الجمركية وثبات سعر صرف الدولار الجمركي عند 250 ريال وتسهيلات أخرى تصب في صالح الوطن والمواطن.



ودعا مقبولي الغرف التجارية والقطاع الخاص والتجار لاغتنام الفرصة والعمل المشترك مع وزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية والغرفة الملاحية والقيام بدورها في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الصامد وكرسالة لدول العدوان لكسر الحصار على اليمن.



وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية إن ميناء الحديدة يقدم خدماته الانسانية والاغاثية لأكثر من 24 مليون يمني على مدار الساعة وبخبرات فنية ومهنية عالية.



من جانبه أكد وزير النقل حل الإشكاليات والمعوقات التي تواجه الغرف الملاحية وشركات الخطوط الملاحية.



وأشار إلى ضرورة التنسيق بين الغرف التجارية والملاحية والعمل على إدخال كمية كبيرة من سفن الحاويات إلى ميناء الحديدة لتوفير الخدمات الاساسية للمواطن بأسعار معقولة مناسبة.



من جانبه أكد رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية أن القرار الإداري الصادر من المؤسسة بمنح الواردات النمطية للحاويات فترة سماح 21 يوما سيسهم في تحفيز وصول ناقلات الحاويات إلى ميناء الحديدة.



وقال: نظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية عملنا على تقديم تسهيلات إضافية للواردات النمطية (الحاويات) خلال الفترة الاستثنائية وبناء على الصلاحيات المخولة تم منح الواردات النمطية تلك الفترة على أن يبدأ احتساب أجور التفريغ من اليوم التالي لانتهاء فترة السماح مباشرة.



من جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس أن التسهيلات المقدمة ذات اهمية كبيرة للتجار ورؤوس الأموال، موضحا أن هذه الامتيازات ستسهم بشكل كبير في تخفيض الأسعار ورفع معاناة المواطن.



وخلال الاجتماع، الذي حضره ممثلو الغرف الملاحية والقطاع الخاص وعدد من التجار، جرى التوقيع على محضر الاجتماع والموافقة على ما جاء فيه من بنود هامة تسهم في تفعيل العمل المشترك وتنشيط الواردات النمطية (الحاويات) إلى ميناء الحديدة.*سبأنت

