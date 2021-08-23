المؤتمرنت -

عودة سفينة نفطية منعت من دخول ميناء الحديدة

قالت شركة النفط اليمنية إن السفينة "فوس سبيريت" المحمّلة 29,987 طنا من مادة الديزل غادرت منطقة الاحتجاز إلى وجهة خارج اليمن.



وأوضح الناطق الرسمي لشركة النفط عصام المتوكل، أن السفينة المصرّح لها من قِبل الأمم المتحدة اضطرت إلى المغادرة بعد منع وصولها إلى ميناء الحديدة، واحتجازها من قِبل تحالف العدوان الأمريكي - السعودي.



وأشار إلى أن مدة احتجاز السفينة وصلت إلى أكثر من ثمانية أشهر .. مبينا أن قوى تحالف العدوان الأمريكي - السعودي ما تزال تحتجز أربع سفن نفطية، ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من ثمانية أشهر من القرصنة البحرية.



ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المتوكل إفادته أن السفن المحتجزة تشمل سفينتين تحملان مادة الغاز، وسفينتي مشتقات نفطية بحمولة إجمالية 59,707 طنا من مادتي البنزين والديزل.



ولفت إلى أن الصمت الأممي، وتواطؤ المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الأممية مع قوى العدوان في منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، يضاعف من معاناة الشعب اليمني.

