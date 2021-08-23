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المؤتمر نت - رفع الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية تهنئة الى الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة

الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر ويشيد بمسيرته من لحظات التأسيس الى قيادته اليوم

المؤتمرنت -
الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر ويشيد بمسيرته من لحظات التأسيس الى قيادته اليوم
رفع الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية تهنئة الى الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة الاحتفاء بالذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام جاء فيها :
الاخ المناضل الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظكم الله
تحية طيبة وبعد

يطيب لي باسمي شخصيا ونيابة عن زملائي أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر وعن كافة قيادات وقواعد وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام ان اهنئكم بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام ومن خلالكم الى نواب رئيس المؤتمر واعضاء اللجنة العامة وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام اينما كانوا .

ان احتفالنا بالذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام ليست مجرد احتفائية دعائية بل هي محطة مهمة نجدد من خلالها مواقفنا الوطنية بالانحياز الى صف الشعب والدفاع عنه ضد العدوان الغاشم والحصار الظالم ومجابهة الغزاة والمحتلين ومشاريع التمزيق والتجزئة التي تهدف الى تقسيم اليمن الى دويلات متناحرة وسنظل في المؤتمر الشعبي العام نقاوم هذه المشاريع ونقف ضدها بكل السبل والوسائل ومعنا كل القوى الشريفة في البلاد وابناء الشعب اليمني كافة .
كما انها فرصة لإعادة احياء المبادئ والقيم الوطنية التي تأسس عليها المؤتمر الشعبي العام ومن اجلها وهي قيم الولاء الوطني ورفض التبعية والتعصب والتطرف والقبول بالأخر والشراكة مع الجميع والايمان بان الوطن يتسع لجميع ابنائه ، وانه لا مستقبل لليمن الا بالحوار والشراكة والمصالحة الوطنية والدولة المدنية القائمة على النهج الديمقراطي والمواطنة المتساوية .

الاخ رئيس المؤتمر :
ونحن نهنئكم بهذه المناسبة لا نبالغ القول انه ومثلما كان لكم شرف الاسهام والمشاركة الفاعلة في تأسيس المؤتمر الشعبي العام من خلال عضويتكم في لجنة الحوار الوطني ،او من خلال تواجدكم في هيئة رئاسة المؤتمر التأسيسي الاول ثم توليكم مسؤوليات تنظيمية ابرزها مسؤولية القطاع التنظيمي ،فإنكم اليوم تواصلون هذه المسيرة الناجحة من خلال نجاحكم في تجاوز الازمات والتحديات والمخاطر التي تعرض ويتعرض لها المؤتمر خلال الفترة الماضية والعمل بحكمة وحنكة وصبر وحرص على الحفاظ على وحدة المؤتمر واستعادة نشاطه التنظيمي ،ودوره السياسي ، والوقوف به وطنيا حيث يجب ان يكون في مقدمة القوى المواجهة لعدوان التحالف الغاشم بقيادة السعودية والامارات ,
اننا ونحن نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة فإننا نعاهدكم ان نظل اولئك الاوفياء الذين يعملون معكم وخلف قيادتكم في الحفاظ على وحدة المؤتمر واستعادة دوره ومكانته والانحياز دوما وابدا الى جانب شعبنا اليمني العظيم والدفاع عن قضاياه ووحدته وسيادته واستقلاله .

رحم الله الشهداء
والشفاء للجرحى
وحفظ الله اليمن واحدا موحدا

اخوكم / غازي احمد علي محسن
الامين العام للمؤتمر الشعبي العام








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