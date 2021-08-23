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الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بذكرى التأسيس ال 39

رفع نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية تهنئة للأخ الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة الاحتفاء بالذكرى ال ٣٩ لتأسيس المؤتمر الشعبي العام فيما يلي نصها:





الاخ الشيخ المناضل / صادق بن أمين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام/// المحترم

نتقدم لكم ولقيادة المؤتمر وكوادره ومناصريه بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الــ 39 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام ، حزب الريادة الوطني الكبير الذي يحتفل المؤتمريون ومعهم ابناء الشعب اليمني بذكرى تأسيسه كتنظيم وطني حمل على عاتقه منذ تأسيسه مهمة التنمية الشاملة والتحولات الاقتصادية الناجحة والسلام الاجتماعي وتحقيق الوحدة اليمنية وتجذير الديمقراطية في وعي الجماهير وحمايتها كقيمة مدنية ،تفوق من خلالها على مستوى المنطقة..

والطبيعي اليوم ان نجدد التأكيد على ان المؤتمر الشعبي العام بفكره الوطني المنبثق من ميثاقه الوطني استطاع ان يقدم انموذجا فريدا في ادارة الدولة خلال العقود الماضية عبر خلق فضاء وطني واسع تعززت معه مفاهيم وطنية جامعة وشاملة تميزت بالوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف ، وأسس لقيم على قدر عال من المسئولية الوطنية نمت معها مفاهيم العيش المشترك ، والتسامح والقبول بالأخر ، والشراكة الوطنية والاعلاء من المصلحة العامة على حساب المصالح الضيقة والانانية.

الاخ المناضل صادق بن امين ابو راس

كل يوم تتعزز قناعة ابناء اليمن بمواقف المؤتمر المبدئية والثابتة التي تنطلق من اسس وقناعات صلبة بكون المؤتمر عنوان كبير وحامل للواء الوحدة الوطنية ورمزا للتعايش والتسامح المجتمعي ومعبرا عن تطلعات الوطن وابنائه ايمانا منه بدوره الوطني والمسئول كحزب تخلق من تراب هذه الارض وواجه كل التحديات والمشاريع والمؤامرات التي تتربص باليمن.. وهانحن نرى مواقفه الكبيرة من المؤامرة الخارجية التي تحاك باليمن ..ويتصدر المؤتمر الى جانب الاخوان في انصار الله مجابهتها بوعي كامل ومسئولية تمليها عليه مبادئه وقيمه الميثاقية التي هي اساس تفوقه.

وما محاولات النيل منه واستهدافه الا تعبيرا عن امتعاض الاعداء من مواقفه الوطنية وتصديه للعدوان المستمر للعام السابع وحصاره الجائر

وهو دليل قوي على حيوية دوره وريادته في مختلف الظروف وصلابة مواقفه تجاه كل ما يهدد الوطن ووحدته وتماسكه الاجتماعي وسيادته واستقلاله.

وكل ذلك يتعزز بدوركم الوطني الذي يأتي في سياق تعزيز تماسك الجبهة الداخلية ومواقفكم الوطنية سيما خلال هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها الوطن والشعب اليمني.





الاخ رئيس المؤتمر:

للعام السابع على التوالي يحتفل المؤتمر الشعبي العام بذكرى تأسيسه

، وهو يواجه مع ابناء الشعب اليمني عدوانا ظالما ووحشيا طال الارض والانسان والمقدرات وقدمت فيه اليمن شهداء ابرار في محراب الانتصار للكرامة والسيادة واستقلال القرار وحماية الارض والعرض ودفاعا عن المظلومين من الاطفال والنساء والشيوخ..

وعاضد تحالف العدوان همجيته الحربية بحصار خانق وسع دائرة الاستهداف للغذاء والمشتقات النفطية والدواء ما فاقم معه معاناة المرضى والمعاناة الانسانية والصحية.

ونحن في هذا السياق وهذه المناسبة ندعو كل القوى الوطنية الى التعاطي المسئول مع دعواتكم المسئولة والمستمرة الى تعزيز الوحدة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان وإدراك ان حل مشاكل اليمنيين لن يكون الا بتقديم التنازلات لبعضهم البعض وتحقيق المصالحة الوطنية التي لا تستثني احدا وبعيدا عن أي تدخلات خارجية، وتؤكد ان الارتهان والاستقواء ضد ابناء وطنه بالخارج من قبل أي كان وتلقي الدعم منه بأي شكل من الاشكال أكان دعماً مادياً او سياسياً او عسكريا يعد عمالة وخيانة وطنية يحرمها ويجرمها الدستور والقوانين النافذة..

الى جانب تجاوز محاولات المتربصين بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي الذين يحاولون جاهدين تأزيم المشهد في الداخل اجتماعيا واقتصاديا بعد ان فقدوا مصالحهم وذهبوا الى تبني مشاريع ضيقة على حساب الوطن ووحدته.





الاخ رئيس المؤتمر:

ونحن نكرر لكم التهنئة بذكرى التأسيس لنجدد العهد لله والوطن ولحزبنا الكبير بالسير قدما خلف قيادتكم الحكيمة والمخلصة التي حافظت على نهج المؤتمر الشعبي العام كتنظيم مرتبط بالناس ومنحازا الى الشعب ومدافعا عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله في وجه المعتدين والغزاة والمحتلين.

وكذا دوركم الكبير في الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية في وجه محاولات التمزيق الداخلية والخارجية التي افشلتموها بوعي كبير واخلاص منقطع النظير.





المجدُ والخلودُ والرحمةُ لشهداء الوطن الأبرار.. الشفاء للجرحى والحريه للأسرى .



حفظكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم..

والتحية الخالصة لقيادات المؤتمر وقواعده واعضائه وانصاره على امتداد الوطن.

ودمتم في خير وسلام..

اخوكم /

فريق ركن /دكتور/ قاسم لبوزة

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام