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أخبار
المؤتمر نت - اجتماع تنظيمي لهيئة المؤتمر الشوروية

اجتماع تنظيمي لهيئة المؤتمر الشوروية

المؤتمرنت -
اجتماع تنظيمي لهيئة المؤتمر الشوروية
عقدت الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه اليوم الاثنين اجتماعا تنظيميا برئاسة الشيخ عبدالله مجيديع عضو اللجنة العامة رئيس الهيئة الشوروية خصص لمناقشة اخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية.

واستعرض المشاركون في الاجتماع تقرير فعاليات وأنشطة الهيئة الشوروية للمؤتمر للعام 2020م، وتفعيل العمل التنظيمي للهيئة ولجانها.

كما استعرضوا آخر المستجدات على الصعيد التنظيمي ، مشيرين إلى ما تعرض له المؤتمر من مؤامرات ومخططات تصفية ممتدة منذ العام ٢٠١١ وما قبله.

وأكدوا أن المؤتمر وقيادته وبفضل الحب للمؤتمر والإخلاص له استطاعت تجاوز الكثير من المشاكل والتحديات والصعوبات التي واجهتها خلال الفترة الماضية بصبر وهدوء.

وأكدت أن المؤتمر الشعبي العام سيبقى ثابتا وقويا ولن تؤثر فيه كل صور واشكال المؤامرات التي تستهدف وحدته والنيل منه.

ورفعت الهيئة الشوروية للمؤتمر برقية تهنئة للأخ الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة الاحتفاء بالذكرى ال ٣٩ لتأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي ارتبط تأسيسه بعقود من التنمية الشاملة والرخاء الاقتصادي والسلام الاجتماعي وتحقيق الوحدة اليمنية وحماية الديمقراطية.

وقالت في تهنئتها إن الواجب يقتضي اليوم التأكيد على ان المؤتمر الشعبي العام بفكره الوطني استطاع ان يرسخ مفاهيم وطنية جامعة وشاملة تميزت بالوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف ويؤسس لمفاهيم العيش المشترك والتسامح والقبول بالأخر والشراكة الوطنية.

وأشارت إلى أن المؤتمر يحتفل بذكرى تأسيسه اليوم واليمن أرضاً وشعباً تتعرض وللعام السابع على التوالي لأبشع عدوان تشنه دول العدوان أدى الى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمر البنية التحتية وكل مقدرات الشعب اليمني، وفرض حصاراً جائراً تسبب في كارثة إنسانية وصحية واقتصادية.
وجدد المشاركون التأكيد على ان موقف المؤتمر الشعبي العام الثابت والمبدئي في مواجهة العدوان والحصار ومقاومة كل أشكال الغزو والإحتلال ومخططات انتهاك سيادة واستقلال اليمن والتآمر على الوحدة اليمنية.

واضاقت الهيئة الشوروية : إن المؤتمر الشعبي العام ما يزال عنواناً للوحدة الوطنية ورمزاً للتسامح المجتمعي ومتصدراً لحمل قضايا الوطن وهموم ابنائه ومواجهة مختلف التحديات الخارجية التي تمر بها بلادنا والتي يتصدر المؤتمر مواجهتها وعلى مختلف الأصعدة.

وأكدوا أن المؤتمر الشعبي العام سيظل حريصاً وداعياً إلى السلام الذي يوقف العدوان ويرفع الحصار ويضمن الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن وقراره الوطني وخروج القوات المحتلة من مختلف أراضيه.

وجددت الهيئة الشورية التهنئة لرئيس وقيادة وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام بذكرى يوم التأسيس.

كما جددت العهد لله وللوطن وللتنظيم الرائد بالوقوف خلف قيادة المؤتمر الحكيمة والتزامها التام بنصوص النظام الداخلي ولوائحه الداخلية وقرارات اللجنة العامة.

وأكد أعضاء الهيئة الشوروية على وحدة المؤتمر التنظيمية والرفض لأية محاولات تستهدف تمزيق المؤتمر بأي شكل من الأشكال وتحت أي غطاء ومن أية جهة كانت محلية أو خارجية،

هذا وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة في جدول اعماله واتخذ ازاءها القرارات المناسبة.








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