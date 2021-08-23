المؤتمرنت -

تنبيه هام لسائقي المركبات في المنعطفات الجبلية والسهول الساحلية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفرقة متوسطة إلى شديدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى شديدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً على أجزاء المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، غرب ذمار، ريمة، جنوب غرب صنعاء، غرب عمران، حجة، المحويت، صعده .



وأشار إلى أن الأمطار ستمتد الى الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، شبوة، أبين ، حضرموت و إلى الساحل الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له.



ولفت المركز الى احتمال هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها .



وأفاد باستمرار نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى .



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد أو عبور الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ،داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة.



ونبه سائقي المركبات في المنحدرات والمنعطفات الجبلية والسهول الساحلية من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لغزارة الأمطار وتشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية.



كما نبه الصيادين وربابنة السفن الصغيرة في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج نتيجة الرياح القوية .



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب : 19.5 ، حجة : 6.2 ،المحويت : 3.0،المهرة-صرفيت : 0





