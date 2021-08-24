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مهنئا أبوراس .. الشريف: نقدر عاليا تفانيكم في خدمة التنظيم والوطن

رفع القائم بأعمال الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية الاستاذ خالد الشريف برقية تهنئة للاخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام والى نواب رئيس المؤتمر واعضاء اللجنة العامة وكوادر وقيادات الحزب بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين للتأسيس.



وجدد الشريف في تهنئته تأييد قيادات واعضاء تنظيمنا للخطوات المهمة التي يتولاها الاخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام في اطار الاجراءات التحديثية للتنظيم والتزامهم المطلق بالثوابت التنظيمية والوطنية. مشيدا في الوقت نفسه بجهود رئيس المؤتمر وتفانيه في خدمة التنظيم والوطن..



واشار الشريف الى أن مناسبة التأسيس تأتي لهذا العام وقد تحقق للمؤتمر الكثير من النجاحات على مستوى اعادة ترتيب الشأن الداخلي للتنظيم واستعادته لفاعليته وفي ظل المزيد من التوحد والثبات المؤتمري والالتفاف الى جانب قيادتهم..



وتمنى القائم باعمال الامين العام المساعد في تهنئته لرئيس المؤتمر دوام الصحة والعافية وان تعود الذكرى الاربعون للتأسيس وقد تحقق الانتصار لبلادنا الشئون التنظيمية تهنئ ابوراس الشريف: نقدر عاليا تفانيكم في خدمة التنظيم والوطن رفع القائم بأعمال الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية الاستاذ خالد الشريف برقية تهنئة للاخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام والى نواب رئيس المؤتمر والامين العام واعضاء اللجنة العامة وكوادر وقيادات المؤتمر بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين للتأسيس..



وجدد الشريف في تهنئته تأييد قيادات واعضاء تنظيمنا للخطوات المهمة التي يتولاها الاخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام في اطار الاجراءات التحديثية للتنظيم والتزامهم المطلق بالثوابت التنظيمية والوطنية ..



وأشاد بجهود رئيس المؤتمر وتفانيه في خدمة التنظيم والوطن. واشار الشريف الى أن مناسبة التأسيس تأتي لهذا العام وقد تحقق للتنظيم الكثير من النجاحات على مستوى اعادة ترتيب الشأن الداخلي للتنظيم واستعادته لفاعليته وفي ظل المزيد من التوحد والثبات المؤتمري والالتفاف الى جانب قيادتهم..



وتمنى القائم باعمال الامين العام المساعد في تهنئته لرئيس المؤتمر دوام الصحة والعافية وان تعود الذكرى الاربعون للتأسيس وقد تحقق الانتصار لبلادنا على قوى العدوان وان يعم الأمن والاستقرار ربوع اليمن.



