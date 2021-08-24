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(اليمن اليوم) تبث مساء اليوم كلمة لرئيس المؤتمر وبيان هام

من المقرر أن تبث قناة (اليمن اليوم) وإذاعة يمن اف ام في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم كلمة رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس والبيان الصادر عن الاجتماع المشترك للجنة العامة والأمانة العامة ورؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات الذي عقد اليوم في العاصمة صنعاء احتفالا بالذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام .



هذا وستتضمن كلمة رئيس المؤتمر والبيان الصادر عن الاجتماع العديد من المواقف الهامة للمؤتمر تجاه مختلف القضايا ..

