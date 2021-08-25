الأربعاء, 25-أغسطس-2021 الساعة: 03:12 ص - آخر تحديث: 02:05 ص (05: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
حسين‮ ‬حازب *
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
‬جابر‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬الوهباني‮
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
الفريق‮ ‬الركن‮/ ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮
في‮ ‬ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬التاسعة‮ ‬والثلاثين
عبيد‮ ‬بن‮ ‬ضبيع‮
مستقبل المؤتمر الشعبي العام في ذكرى التأسيس الـ39
د. علي محمد الزنم
المؤتمر في ذكرى تاسيسه سيظل قوياً مدافعاً عن شعبنا اليمني وثوابته الوطنية
عبدالوهاب يحيى الدرة
الوحدة‮ ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
المؤتمر بذكرى تأسيسه الـ 39.. الموقف والدور الوطني المسئول
بقلم / د قاسم محمد لبوزة - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
الذكرى‮ ‬الـ39 للتأسيس
‬ناجي‮ ‬بن‮ ‬يحيى‮ ‬القوسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس برقية تهنئة بحلول الذكرى الـ39 لتأسيس المؤتمر، من الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام

الوهباني يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بذكرى التأسيس

المؤتمرنت -
الوهباني يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بذكرى التأسيس
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس برقية تهنئة بحلول الذكرى الـ39 لتأسيس المؤتمر، من الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:

الأخ المناضل الشيخ/ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

يسعدني أن أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، أعادها الله علينا وعليكم بالخير والبركة والسلام.

كما يسرني أن أرفعها من خلالكم إلى كل قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، وكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم.

لقد مثل تأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 اغسطس 1982م، تأسيساً لمفاهيم العيش المشترك والشراكة الوطنية، مثلما كان أول محطة لجمع القوى والتيارات الفكرية والسياسية اليمنية على طاولة حوار واحدة، واخراجها من دائرة العمل في الظلام، إلى فناء المؤتمر وواحاته الواسعة لتمارس أنشطتها بشفافية وحرية وأمان.

ونحن نكرر تهانينا لكم بهذه المناسبة نتمنى لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق في مهامكم.

اخوكم/
جابر عبدالله غالب الوهباني
الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فيديو المؤتمرنت: كلمة رئيس المؤتمر بمناسبة الذكرى الـ(39) للتأسيس (فيديو)
علوم وتقنية: هذه المشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
فنون ومنوعات: أفعى تقتحم مستشفى في العراق
قضايا وآراء: الوحدة‮ ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أخبار: (اليمن اليوم) تبث مساء اليوم كلمة لرئيس المؤتمر وبيان هام
قضايا وآراء: مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
أخبار: العيدروس مهنئاً بذكرى التأسيس : المؤتمر جسد حالة فريدة في تحقيق الشراكة الوطنية
أخبار: ابو علي يهنئ بذكرى تأسيس المؤتمر
أخبار: مهنئا أبوراس .. الشريف: نقدر عاليا تفانيكم في خدمة التنظيم والوطن
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول مزيد من الأمطار
علوم وتقنية: قلة النوم تعرضك لـ8 أعراض خطيرة
رياضة: وست هام يقسو على ليستر برباعية
قضايا وآراء: الذكرى‮ ‬الـ39 للتأسيس
قضايا وآراء: المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
قضايا وآراء: في‮ ‬ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬التاسعة‮ ‬والثلاثين
قضايا وآراء: المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
أخبار: الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بذكرى التأسيس ال 39
أخبار: الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر ويشيد بمسيرته من لحظات التأسيس الى قيادته اليوم
عربي ودولي: مصرع شخصان في تحطم طائرة بفرنسا
رياضة: فرنسا.. إلغاء مبارة إثر شتائم ومشاجرات
أخبار: قيادات‮ ‬مؤتمرية‮‬‮: ‬الـ‮ ‬24من‮ ‬أغسطس‮ يوم‮ ‬مشهود‮ ‬بتاريخ‮ ‬اليمن
أخبار: تنبيه هام لسائقي المركبات في المنعطفات الجبلية والسهول الساحلية
أخبار: نتائج اختبارات الشهادة الأساسية.. اسماء الأوائل
أخبار: اجتماع تنظيمي لهيئة المؤتمر الشوروية
قضايا وآراء: مستقبل المؤتمر الشعبي العام في ذكرى التأسيس الـ39
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021