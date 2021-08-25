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أخبار
المؤتمر نت - تحذيرات من مرحلة حرجة لجائحة كورونا

الصحة العالمية تحذر.. نواجه مرحلة حرجة لجائحة كورونا

المؤتمرنت -
الصحة العالمية تحذر.. نواجه مرحلة حرجة لجائحة كورونا
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن جائحة كورونا تمر "بمرحلة حرجة" في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، وأكدت ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة للحد من انتقال العدوى الآن لتجنب ظهور متحورات جديدة، أكثر خطورة.

ولفت المدير الإقليمي للمنظمة في غرب المحيط الهادئ، تاكيشي كاساي، إلى أن عدد حالات الإصابة والوفيات بكورونا في دول آسيا-المحيط الهادئ "يرتفع بشكل حاد" لأسباب، على رأسها انتشار متحور دلتا، شديد العدوى، من فيروس كورونا.

وكشف كاساي أنه خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أغسطس الجاري، سجلت المنطقة 10% من إجمالي الإصابات في العالم، وأكثر من 8% من الوفيات.

وقال المسؤول في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت :"في هذه المرحلة الحرجة من الجائحة، دعونا نواصل العمل معا".

وشدد كاساي:"إننا قادرون على تقليل الخطر الذي يمثله الفيروس من خلال الاستفادة القصوى من كل أداة لدينا لمكافحته اليوم".








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