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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة السياسي والدبلوماسي ورئيس الوزراء

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الرئيس العيني

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الرئيس العيني
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة السياسي والدبلوماسي ورئيس الوزراء الأسبق محسن العيني الذي وافاه الأجل في العاصمة المصرية القاهرة بعد صراع مع المرض.

واشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والنضالية وتمسكه بمبادئ واهداف الثورة اليمنية عبر مختلف المنعطفات والمراحل التاريخية منذ تقلده منصب أول وزير خارجية بعد ثورة 26 سبتمبر 1962م، وتعيينه كأول مندوب لليمن في الأمم المتحدة عام 1964م.

ولفت الشيخ صادق أمين ابو راس إلى أن الفقيد العيني ساهم بفاعلية خلال مسيرته العملية الممتدة لخسمة عقود من الزمن (من الرمال المتحركة) كما اسماها في مذكراته الشهيرة ، ومن خلال ترأسه 5 حكومات في الشطر الشمالي من الوطن، في إرساء مداميك وأسس التنمية الإقتصادية، والاسهام في وضع اللبنات الأولى لمشروع اعادة تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م.




معتبراً أن اليمن والدول العربية خسرت برحيله واحداً من ابرز رجالالتها المتمترسين في المجال الدبلوماسي، والذي شغل لفترات طويلة عميدا للسلك الدبلوماسي العربي، ومثل اليمن لعدة سنوات في أهم عواصم القرار الإقليمي والدولي خلال مراحل عاصفةٍ من تاريخ اليمن والإقليم والعالم.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أولاد الفقيد الأخوين/ هيثم محسن العيني وطارق محسن العيني، وكافة آل العيني، عبّر الشيخ صادق بن أمين ابو راس، باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا اليه راجعون".








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