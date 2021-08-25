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المؤتمر نت - تأسيس المؤتمر‮ ‬كان نقطة تحول كبرى في اليمن نحو التنمية وبناء الإنسان بعد سنوات طويلة من التشظي والاقتتال،

مواقف ثابتة وتنمية شاهدة .. الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بذكرى التأسيس

المؤتمرنت -
مواقف ثابتة وتنمية شاهدة .. الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بذكرى التأسيس
تلقى الشيخ صادق أمين أبوراس – رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من عضو اللجنة العامة للمؤتمر – عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي بمناسبة الذكرى‮ ‬الـ(39)‮ للتأسيس‮ ‬

‮وأكد الرهوي أن تأسيس المؤتمر‮ ‬كان نقطة تحول كبرى في اليمن نحو التنمية وبناء الإنسان بعد سنوات طويلة من التشظي والاقتتال، وظلت مواقف المؤتمر ثابتة وواضحة تجاه مختلف القضايا محلياً ودولياً، وانبثقت عنه وثيقة عريقة هي الميثاق الوطني أجمعت عليها كل المكونات بمختلف مشاربها الفكرية والسياسية

وأضاف الرهوي: في‮ ‬قضية‮ ‬الحزبية‮ ‬وجدت ‬تجربتان‮ ‬الأولى‮ ‬في‮ ‬الشطر‮ ‬الجنوبي سابقا،‮ وكانت ‬الجبهة‮ ‬القومية هي متصدرة المشهد‮ ‬السياسي وقد حرمت الحزبية وحظرت التعدد؛‮ ‬وهذا‮ ‬أدى‮ ‬إلى‮ ‬القمع‮ ‬والاضطهاد‮ ‬والملاحقة‮ ‬والسجون‮ ‬‬والنفي‮ ‬والحرمان‮ ‬والإقصاء‮ لمختلف المكونات والتيارات؛ ما أنتج مآسي كثيرة ودورات صراع متتالية.

أما التجربة الثانية فكانت في الشطر الشمالي وقد استفادت من أخطاء تجربة الشطر الجنوبي الدموية، بتأسيس مؤتمر شعبي عام انخرط تحت مظلته مختلف المكونات تحت سقف الميثاق الوطني، وترتب على ذلك حصول تنمية مطردة بدءا بالتعاونيات والنهضة العمرانية والبنى التحتية واطمئنان المواطن على نفسه وماله وحقه، وهكذا استمرت مسيرة المؤتمر الشعبي العام، استمرارا لفرادة مرحلة التأسيس حتى اليوم، وهو في خندق الدفاع عن الوطن، والحفاظ على وحدته وسيادته.

وأكد الرهوي أن المؤتمر سيظل حليفاً مع أنصار الله ضد العدوان حتى يأذن الله بالنصر المؤزر.








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