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أخبار
المؤتمر نت - خروقات متواصلة لقوى العدوان بالحديدة

خروقات متواصلة لقوى العدوان بالحديدة

المؤتمرنت -
خروقات متواصلة لقوى العدوان بالحديدة
واصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وأصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي وشن الطيران 17 غارة على محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 309 خروقات بينها تسعة خروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس و الفازة والجبلية، وعشرة خروقات بقصف مدفعي لعدد 54 قذيفة و 271 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وتضمنت الخروقات ثلاث غارات للطيران التجسسي وتحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والجاح والفازة والجبلية والدريهمي.

وأكد المصدر إصابة مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه محافظة صعدة.

وذكر أن طيران العدوان السعودي شن 14 غارة على مديرية صرواح، وثلاث غارات على مديرية رحبة في محافظة مأرب.








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