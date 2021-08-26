الخميس, 26-أغسطس-2021 الساعة: 03:43 م - آخر تحديث: 03:40 م (40: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
حسين‮ ‬حازب *
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
‬جابر‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬الوهباني‮
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
الفريق‮ ‬الركن‮/ ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮
في‮ ‬ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬التاسعة‮ ‬والثلاثين
عبيد‮ ‬بن‮ ‬ضبيع‮
مستقبل المؤتمر الشعبي العام في ذكرى التأسيس الـ39
د. علي محمد الزنم
المؤتمر في ذكرى تاسيسه سيظل قوياً مدافعاً عن شعبنا اليمني وثوابته الوطنية
عبدالوهاب يحيى الدرة
الوحدة‮ ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
المؤتمر بذكرى تأسيسه الـ 39.. الموقف والدور الوطني المسئول
بقلم / د قاسم محمد لبوزة - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
الذكرى‮ ‬الـ39 للتأسيس
‬ناجي‮ ‬بن‮ ‬يحيى‮ ‬القوسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية تهنئة من قيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمؤتمر

قطاع الشباب والطلاب يهنئ بذكرى الـ39 للتأسيس

المؤتمرنت -
قطاع الشباب والطلاب يهنئ بذكرى الـ39 للتأسيس
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية تهنئة من قيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول الذكرى الـ39 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:


الأخ الشيخ المناضل صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم
تحية تقدير.... وبعد:-
بإسم التكوينات الشبابية والطلابية للمؤتمر بالمحافظات والجامعات اليمنية نتقدم لكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى ال٣٩ لتأسيس المؤتمر الشعبي العام التنظيم السياسي الذي إنبثق من صفوف الشعب واستلهم إرادتهم وتطلعاتهم التي عبر عنها في وثيقته الفكرية الرائدة الميثاق الوطني وأكد بفكره الوطني الجامع ترسيخ مفاهيم وطنية شاملة تميزت بالوسطية والإعتدال ونبذ الغلو والتطرف وجسد من خلال تحمله مسئولية قيادة مسيرة الوطن لفترة مايقارب ثلاثة عقود إلتزامه بقضايا الشعب وهمومه متمسكا بقيم التسامح والتعايش والقبول بالآخر والشراكة الوطنية بعيدا عن كل أشكال التعصب والمناطقية والجهوية حريصا على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع وعلى أمن واستقرار الوطن وسيادته وسلامة أراضيه.


كما مثل نموذجا فريدا في إنحيازه الدائم للشعب والوطن في كل المنعطفات وقيادة التحولات الكبرى وصناعة الإنجازات العظيمة التي لاينكرها إلا جاحد أو أعمى بصيره وفي مقدمتها الديمقراطية والتنمية والوحده الوطنية التي يفاخر بها كل أعضاء الموتمر وأبناء الوطن الأحرار.
الأخ رئيس المؤتمر
يتزامن اليوم إحتفالنا بالذكرى ال٣٩ للتأسيس فى ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد يمر بها وطننا الحبيب، مواجها لعدوان غاشم يستهدف الأرض والإنسان وكل مقدرات الشعب وكذلك حصار جائر تسبب بأكبر كارثة إنسانية ممايتطلب من أبناء الوطن الأحرار وكل القوى الوطنية تعزيز تماسك ووحدة الجبهة الداخلية للتصدي لهذا العدوان الغاشم.

كما تأتي هذه المناسبة في ظل تحديات ومكائد ومؤمرات تستهدف المؤتمر ووحدته والنيل من دوره الوطني ووجوده لكنها لم ولن يكتب لها النجاح بفضل الله وبفضل قيادات وطنية حكيمة للمؤتمر وعلي رأسها الشيخ المناضل صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، والتى شاءت الأقدار أن تكون هذه الشخصية الوطنية المناضلة ذات الخبرة السياسية الكبيرة على رأس هرم المؤتمر في ظل هذه الظروف الحرجة من تاريخ المؤتمر لتقود سفينة المؤتمر الي بر الأمان وسط الإلتفاف الجماهيري الواسع لأبناء المؤتمر حول قيادته على إمتداد الساحه الوطنية .

ختاما..نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة العظيمة ونجدد العهد لكم ولتنظيمنا الرائد بالوقوف خلف قيادتكم الحكيمة مؤكدين علي وحدة المؤتمر التنظيمية ورفض كل محاولات إستهدافه داخليا وخارجيا..

حفظكم الله ورعاكم
ودمتم ذخرا للوطن والمؤتمر ....
مع خاص تقديرنا.
أخوكم/ ناجي بن يحيى القوسي
نائب رئيس دائرة الشباب والطلاب بالأمانه العامه.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: تسجيل 213 مليونَا و 866 ألفًا إصابة بكورونا
فنون ومنوعات: إجلاء 200 كلب وقطة من أفغانستان
رياضة: بايرن يسحق بريمر بـ12 هدفاً
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الرئيس العيني
علوم وتقنية: علامة في الفم تقول لك: النوبة القلبية تقترب
رياضة: باريس يرفض عرض ريال مدريد لمبابي
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
محافظات: دورة لمعلمات رياض الأطفال في البيضاء
أخبار: طيران العدوان يشن 15 غارة على مأرب
علوم وتقنية: أخصائية تُعدد الطرق المثالية للرضاعة
عربي ودولي: القوات العراقية تدمر معسكرا لتنظيم (داعش)
أخبار: طيران العدوان يشن غارتين على صنعاء
أخبار: خروقات متواصلة لقوى العدوان بالحديدة
أخبار: مواقف ثابتة وتنمية شاهدة .. الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بذكرى التأسيس
أخبار: تحذيرات من مرحلة حرجة لجائحة كورونا
أخبار: توقعات بهطول امطار على المرتفعات
أخبار: الوهباني يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بذكرى التأسيس
أخبار: فروع المؤتمر في المحافظات تهنئ بالذكرى الـ39 لتأسيسه
أخبار: كلمة رئيس المؤتمر بمناسبة الذكرى الـ(39) للتأسيس (فيديو)
أخبار: رئيس المؤتمر يتحدث عن التأسيس والحرب الاقتصادية ويشيد بقائد انصار الله (نص الكلمة)
أخبار: تضمن مواقف من مختلف القضايا: بيان مؤتمري هام في ذكرى التأسيس (نص البيان)
فيديو المؤتمرنت: كلمة رئيس المؤتمر بمناسبة الذكرى الـ(39) للتأسيس (فيديو)
علوم وتقنية: هذه المشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
فنون ومنوعات: أفعى تقتحم مستشفى في العراق
قضايا وآراء: الوحدة‮ ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021