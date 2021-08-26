المؤتمرنت -

قطاع الشباب والطلاب يهنئ بذكرى الـ39 للتأسيس

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية تهنئة من قيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول الذكرى الـ39 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:





الأخ الشيخ المناضل صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

تحية تقدير.... وبعد:-

بإسم التكوينات الشبابية والطلابية للمؤتمر بالمحافظات والجامعات اليمنية نتقدم لكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى ال٣٩ لتأسيس المؤتمر الشعبي العام التنظيم السياسي الذي إنبثق من صفوف الشعب واستلهم إرادتهم وتطلعاتهم التي عبر عنها في وثيقته الفكرية الرائدة الميثاق الوطني وأكد بفكره الوطني الجامع ترسيخ مفاهيم وطنية شاملة تميزت بالوسطية والإعتدال ونبذ الغلو والتطرف وجسد من خلال تحمله مسئولية قيادة مسيرة الوطن لفترة مايقارب ثلاثة عقود إلتزامه بقضايا الشعب وهمومه متمسكا بقيم التسامح والتعايش والقبول بالآخر والشراكة الوطنية بعيدا عن كل أشكال التعصب والمناطقية والجهوية حريصا على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع وعلى أمن واستقرار الوطن وسيادته وسلامة أراضيه.





كما مثل نموذجا فريدا في إنحيازه الدائم للشعب والوطن في كل المنعطفات وقيادة التحولات الكبرى وصناعة الإنجازات العظيمة التي لاينكرها إلا جاحد أو أعمى بصيره وفي مقدمتها الديمقراطية والتنمية والوحده الوطنية التي يفاخر بها كل أعضاء الموتمر وأبناء الوطن الأحرار.

الأخ رئيس المؤتمر

يتزامن اليوم إحتفالنا بالذكرى ال٣٩ للتأسيس فى ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد يمر بها وطننا الحبيب، مواجها لعدوان غاشم يستهدف الأرض والإنسان وكل مقدرات الشعب وكذلك حصار جائر تسبب بأكبر كارثة إنسانية ممايتطلب من أبناء الوطن الأحرار وكل القوى الوطنية تعزيز تماسك ووحدة الجبهة الداخلية للتصدي لهذا العدوان الغاشم.



كما تأتي هذه المناسبة في ظل تحديات ومكائد ومؤمرات تستهدف المؤتمر ووحدته والنيل من دوره الوطني ووجوده لكنها لم ولن يكتب لها النجاح بفضل الله وبفضل قيادات وطنية حكيمة للمؤتمر وعلي رأسها الشيخ المناضل صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، والتى شاءت الأقدار أن تكون هذه الشخصية الوطنية المناضلة ذات الخبرة السياسية الكبيرة على رأس هرم المؤتمر في ظل هذه الظروف الحرجة من تاريخ المؤتمر لتقود سفينة المؤتمر الي بر الأمان وسط الإلتفاف الجماهيري الواسع لأبناء المؤتمر حول قيادته على إمتداد الساحه الوطنية .



ختاما..نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة العظيمة ونجدد العهد لكم ولتنظيمنا الرائد بالوقوف خلف قيادتكم الحكيمة مؤكدين علي وحدة المؤتمر التنظيمية ورفض كل محاولات إستهدافه داخليا وخارجيا..



حفظكم الله ورعاكم

ودمتم ذخرا للوطن والمؤتمر ....

مع خاص تقديرنا.

أخوكم/ ناجي بن يحيى القوسي

نائب رئيس دائرة الشباب والطلاب بالأمانه العامه.

