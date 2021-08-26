الخميس, 26-أغسطس-2021 الساعة: 08:17 م - آخر تحديث: 07:54 م (54: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
حسين‮ ‬حازب *
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
‬جابر‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬الوهباني‮
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
الفريق‮ ‬الركن‮/ ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮
في‮ ‬ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬التاسعة‮ ‬والثلاثين
عبيد‮ ‬بن‮ ‬ضبيع‮
مستقبل المؤتمر الشعبي العام في ذكرى التأسيس الـ39
د. علي محمد الزنم
المؤتمر في ذكرى تاسيسه سيظل قوياً مدافعاً عن شعبنا اليمني وثوابته الوطنية
عبدالوهاب يحيى الدرة
الوحدة‮ ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
المؤتمر بذكرى تأسيسه الـ 39.. الموقف والدور الوطني المسئول
بقلم / د قاسم محمد لبوزة - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
الذكرى‮ ‬الـ39 للتأسيس
‬ناجي‮ ‬بن‮ ‬يحيى‮ ‬القوسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس الهيئة الوزارية الفريق الركن جلال علي علي الرويشان عضو اللجنة العامة، وإلى محمد الرويشان

رئيس المؤتمر يعزي الفريق الركن جلال الرويشان بوفاة والدته

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي الفريق الركن جلال الرويشان بوفاة والدته
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس الهيئة الوزارية الفريق الركن جلال علي علي الرويشان عضو اللجنة العامة، وإلى محمد الرويشان عضو اللجنة العامة، مدير مكتب رئيس المؤتمر، واخوانهم وكافة آل الرويشان في وفاة والدتهم الفاضلة.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للفريق الركن جلال الرويشان وباقي أفراد الأسرة وكافة آل الرويشان في هذا المصاب.. سائلاً المولى جلّت قدرته أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: أكثر من مليار شخص يعانون من ضغط الدم
علوم وتقنية: أقوى من كورونا . دراسة تتوقع ظهور وباء جديد
فنون ومنوعات: محمد رمضان يحصد لقب سفير الشباب العربي
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بالضفة
فنون ومنوعات: إجلاء 200 كلب وقطة من أفغانستان
رياضة: بايرن يسحق بريمر بـ12 هدفاً
أخبار: إنفجار عنيف يهز أرجاء صنعاء
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الرئيس العيني
علوم وتقنية: علامة في الفم تقول لك: النوبة القلبية تقترب
رياضة: باريس يرفض عرض ريال مدريد لمبابي
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
محافظات: دورة لمعلمات رياض الأطفال في البيضاء
أخبار: طيران العدوان يشن 15 غارة على مأرب
علوم وتقنية: أخصائية تُعدد الطرق المثالية للرضاعة
عربي ودولي: القوات العراقية تدمر معسكرا لتنظيم (داعش)
أخبار: طيران العدوان يشن غارتين على صنعاء
أخبار: خروقات متواصلة لقوى العدوان بالحديدة
أخبار: مواقف ثابتة وتنمية شاهدة .. الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بذكرى التأسيس
أخبار: تحذيرات من مرحلة حرجة لجائحة كورونا
أخبار: توقعات بهطول امطار على المرتفعات
أخبار: الوهباني يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بذكرى التأسيس
أخبار: فروع المؤتمر في المحافظات تهنئ بالذكرى الـ39 لتأسيسه
أخبار: كلمة رئيس المؤتمر بمناسبة الذكرى الـ(39) للتأسيس (فيديو)
أخبار: رئيس المؤتمر يتحدث عن التأسيس والحرب الاقتصادية ويشيد بقائد انصار الله (نص الكلمة)
أخبار: تضمن مواقف من مختلف القضايا: بيان مؤتمري هام في ذكرى التأسيس (نص البيان)
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021