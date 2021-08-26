المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي الفريق الركن جلال الرويشان بوفاة والدته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس الهيئة الوزارية الفريق الركن جلال علي علي الرويشان عضو اللجنة العامة، وإلى محمد الرويشان عضو اللجنة العامة، مدير مكتب رئيس المؤتمر، واخوانهم وكافة آل الرويشان في وفاة والدتهم الفاضلة.



وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للفريق الركن جلال الرويشان وباقي أفراد الأسرة وكافة آل الرويشان في هذا المصاب.. سائلاً المولى جلّت قدرته أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.