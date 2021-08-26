الخميس, 26-أغسطس-2021 الساعة: 09:48 م - آخر تحديث: 09:45 م (45: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
حسين‮ ‬حازب *
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
‬جابر‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬الوهباني‮
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
الفريق‮ ‬الركن‮/ ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮
في‮ ‬ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬التاسعة‮ ‬والثلاثين
عبيد‮ ‬بن‮ ‬ضبيع‮
مستقبل المؤتمر الشعبي العام في ذكرى التأسيس الـ39
د. علي محمد الزنم
المؤتمر في ذكرى تاسيسه سيظل قوياً مدافعاً عن شعبنا اليمني وثوابته الوطنية
عبدالوهاب يحيى الدرة
الوحدة‮ ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
المؤتمر بذكرى تأسيسه الـ 39.. الموقف والدور الوطني المسئول
بقلم / د قاسم محمد لبوزة - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
الذكرى‮ ‬الـ39 للتأسيس
‬ناجي‮ ‬بن‮ ‬يحيى‮ ‬القوسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
أخبار
المؤتمر نت - تلقى الشيخ صادق أمين أبوراس- رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر، من الأمين العام المساعد لقطاع المرأة - فاطمة الخطري، أكدت فيها أهمية الاحتفاء بالتأسيس؛ كونه مثل منطلقا لمرحلة جديدة في تاريخ اليمن المعاص

فاطمة الخطري تهنئ رئيس المؤتمر بالذكرى الـ39 للتأسيس

المؤتمرنت -
فاطمة الخطري تهنئ رئيس المؤتمر بالذكرى الـ39 للتأسيس
تلقى الشيخ صادق أمين أبوراس- رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر، من الأمين العام المساعد لقطاع المرأة - فاطمة الخطري، أكدت فيها أهمية الاحتفاء بالتأسيس؛ كونه مثل منطلقا لمرحلة جديدة في تاريخ اليمن المعاصر، ووضع حدا لمراحل قاسية من الاقتتال والصراع، وذلك عبر الحوار الذي شاركت فيه كل القوى الوطنية، بمختلف اتجاهاتها حتى توصلت في المؤتمر العام الأول إلى بنية هيكلية تنظيمية تضم الجميع، وإلى مرجع نظري يعبر عن عقيدة وانتماء وتطلعات كل فئات الشعب اليمني، وهو الميثاق الوطني.

وأوضحت الخطري أن المؤتمر الشعبي العام، منذ انطلاقته وضع المرأة في أولويات اهتمامه، من خلال برامج وخطط تهدف إلى الاهتمام بها على مستوى التعليم والرعاية الصحية، كما قام بإفساح المجال لها كي تشارك في صنع واتخاذ القرار، ومكنها من الوصول إلى مواقع المسؤولية، سواء في مؤسسات الدولة أو على المستوى التنظيمي، أو في السلطة المحلية. وتصاعد هذا الاهتمام بعد تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو (1990).

وأكدت الخطري أن المؤتمر سيظل ملتزما بمبادئ التأسيس، وفيا لجماهيره، ومعبرا عن طموحاتها، وسيظل مع بقية القوى الوطنية في خندق الدفاع عن الوطن ووحدته في مواجهة العدوان والحصار ومشاريع التمزيق والتفتيت.

وجددت باسمها ونيابة عن قطاع المرأة تأييد قرارات رئيس المؤتمر في مجال تحديث التنظيم، ليواكب مستجدات الحاضر ومتطلبات المستقبل.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: قرعة نارية لمجموعات دوري أبطال أوروبا
اقتصاد: الذهب يهبط بفعل صعود الدولار
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الفريق الركن جلال الرويشان بوفاة والدته
علوم وتقنية: أكثر من مليار شخص يعانون من ضغط الدم
علوم وتقنية: أقوى من كورونا . دراسة تتوقع ظهور وباء جديد
فنون ومنوعات: محمد رمضان يحصد لقب سفير الشباب العربي
أخبار: عالميا: 213 مليونَا و866 ألفًا اصابة بكورونا
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بالضفة
فنون ومنوعات: إجلاء 200 كلب وقطة من أفغانستان
رياضة: بايرن يسحق بريمر بـ12 هدفاً
أخبار: إنفجار عنيف يهز أرجاء صنعاء
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الرئيس العيني
علوم وتقنية: علامة في الفم تقول لك: النوبة القلبية تقترب
رياضة: باريس يرفض عرض ريال مدريد لمبابي
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
محافظات: دورة لمعلمات رياض الأطفال في البيضاء
أخبار: طيران العدوان يشن 15 غارة على مأرب
علوم وتقنية: أخصائية تُعدد الطرق المثالية للرضاعة
عربي ودولي: القوات العراقية تدمر معسكرا لتنظيم (داعش)
أخبار: طيران العدوان يشن غارتين على صنعاء
أخبار: خروقات متواصلة لقوى العدوان بالحديدة
أخبار: مواقف ثابتة وتنمية شاهدة .. الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بذكرى التأسيس
أخبار: تحذيرات من مرحلة حرجة لجائحة كورونا
أخبار: توقعات بهطول امطار على المرتفعات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021