المؤتمرنت -

فاطمة الخطري تهنئ رئيس المؤتمر بالذكرى الـ39 للتأسيس

تلقى الشيخ صادق أمين أبوراس- رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر، من الأمين العام المساعد لقطاع المرأة - فاطمة الخطري، أكدت فيها أهمية الاحتفاء بالتأسيس؛ كونه مثل منطلقا لمرحلة جديدة في تاريخ اليمن المعاصر، ووضع حدا لمراحل قاسية من الاقتتال والصراع، وذلك عبر الحوار الذي شاركت فيه كل القوى الوطنية، بمختلف اتجاهاتها حتى توصلت في المؤتمر العام الأول إلى بنية هيكلية تنظيمية تضم الجميع، وإلى مرجع نظري يعبر عن عقيدة وانتماء وتطلعات كل فئات الشعب اليمني، وهو الميثاق الوطني.



وأوضحت الخطري أن المؤتمر الشعبي العام، منذ انطلاقته وضع المرأة في أولويات اهتمامه، من خلال برامج وخطط تهدف إلى الاهتمام بها على مستوى التعليم والرعاية الصحية، كما قام بإفساح المجال لها كي تشارك في صنع واتخاذ القرار، ومكنها من الوصول إلى مواقع المسؤولية، سواء في مؤسسات الدولة أو على المستوى التنظيمي، أو في السلطة المحلية. وتصاعد هذا الاهتمام بعد تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو (1990).



وأكدت الخطري أن المؤتمر سيظل ملتزما بمبادئ التأسيس، وفيا لجماهيره، ومعبرا عن طموحاتها، وسيظل مع بقية القوى الوطنية في خندق الدفاع عن الوطن ووحدته في مواجهة العدوان والحصار ومشاريع التمزيق والتفتيت.



وجددت باسمها ونيابة عن قطاع المرأة تأييد قرارات رئيس المؤتمر في مجال تحديث التنظيم، ليواكب مستجدات الحاضر ومتطلبات المستقبل.