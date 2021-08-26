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المؤتمر نت - يعد المخ أهم أعضاء الجسم لأنه يساعد في عمل القلب والرئتين وباقي الأجهزة الأخرى، لذلك من المهم أن يكون في أفضل حالة من خلال اتباع نظام غذائي صحي

وداعاً للنسيان.. هذه الأطعمة تحسن التركيز وتقوي الذاكرة

المؤتمرنت -
وداعاً للنسيان.. هذه الأطعمة تحسن التركيز وتقوي الذاكرة
يعد المخ أهم أعضاء الجسم لأنه يساعد في عمل القلب والرئتين وباقي الأجهزة الأخرى، لذلك من المهم أن يكون في أفضل حالة من خلال اتباع نظام غذائي صحي.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" أكدت اختصاصية التغذية الروسية مارغريتا ماكوخا، أنه من الممكن أن تساعد الأسماك والمكسرات والكركم والخضروات في تعزيز وظائف المخ.

وفقًا لأخصائية، تحتاج خلايا المخ والخلايا العصبية إلى العناصر الغذائية، أثناء النشاط العقلي والجسدي، وتزداد حاجتها لهذه المواد بشكل ملحوظ مع التقدم بالعمر. وأكدت أن النظام الغذائي المتوازن هو مفتاح نشاط الدماغ الصحي.

وأضافت الخبيرة أن الشخص يجب أن يأكل الدهون الصحيحة المتعددة غير المشبعة الموجودة في أسماك البحر الزيتية والمكسرات والزيوت النباتية، وقالت: "هذه المواد قادرة على تنظيم استقلاب الكوليسترول، والمشاركة في التمثيل الغذائي، ولها قيمة غذائية عالية للجسم بشكل عام والدماغ بشكل خاص".

وشددت ماكوخا على أن مواد مثل المغنيسيوم والزنك والسيلينيوم الموجودة في الشوكولاتة والموز يمكن أن تحسن الذاكرة والمزاج والتركيز وأداء الدماغ.

في وقت سابق، نصح بافيل إيسانباييف، الطبيب والمتخصص في إنقاص الوزن، بتناول الأطعمة الغنية بالحديد. وفقًا للطبيب، هناك 8 أطعمة تحتوي على أعلى نسبة من الحديد. من بينها اللحوم والبيض. في الوقت نفسه، وصف المتخصص الحديد الموجود في اللحوم بأنه أكثر أنواع الحديد المتاحة بيولوجيًا، لأن الجسم يستوعبه بسهولة.








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