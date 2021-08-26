المؤتمرنت -

لبوزة يعزي الفريق الركن جلال الرويشان بوفاة والدته

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الفريق الركن جلال علي علي الرويشان رئيس الهيئة الوزارية عضو اللجنة العامة، وإلى محمد الرويشان عضو اللجنة العامة، مدير مكتب رئيس المؤتمر، في وفاة والدتهم.



وعبر نائب رئيس المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة لجلال الرويشان وإخوانه وكافة آل الرويشان بهذا المصاب.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون “.