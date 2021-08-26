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المؤتمر نت - افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين علي حازب ومعه مستشار محافظة ذمار الشيخ احمد العزيزي اليوم مكتبة الجامعة الحديثة للطباعة والخدمات الطلابية والمستلزامات الجامعية والمدرسية

وزير التعليم العالي يفتتح مكتبة الجامعة الحديثة بذمار

المؤتمرنت -
وزير التعليم العالي يفتتح مكتبة الجامعة الحديثة بذمار
افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين علي حازب ومعه مستشار محافظة ذمار الشيخ احمد العزيزي اليوم مكتبة الجامعة الحديثة للطباعة والخدمات الطلابية والمستلزامات الجامعية والمدرسية.

وخلال الافتتاح طاف الوزير حازب باجنحة المكتبة ..مشيرا إلى أهمية دور راس المال الوطني في تقديم الخدمات المكتبية والعلمية والدراسية لطلاب الجامعات والمعاهد والمدارس بالشكل المطلوب.

ولفت الى اهمية التنافس على تقديم أفضل الخدمات المكتبية ومستلزمات العملية التعليمية باقل التكاليف مراعاة للظروف المعيشية للطلاب في ظل استمرار العدوان والحصار.

وأشاد بمحتويات المكتبة الجامعية الحديثة من اجهزة طباعة وتصوير حديثة ومتطلبات دراسية.. داعياً القائمين على المكتبة إلى الاسهام الفاعل في خدمة الطالب الجامعي.

وكان وزير التعليم العالي استمع من مدير المكتبة حسين العزيزي الى شرح حول الخدمات التي تقدمها في الطباعة والتصوير والمستلزمات الجامعية والمدرسية والتحف والهدايا باسعار منافسه للجميع.








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