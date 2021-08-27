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أخبار
المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين من إضطراب جوي سريع النشاط محمل بأمطار رعدية غزيرة ورياح قوية ستشهده بعض المناطق اليمنية خلال الساعات القادمة

إضطراب جوي.. أمطار رعدية ورياح قوية في هذه المناطق

المؤتمرنت -
إضطراب جوي.. أمطار رعدية ورياح قوية في هذه المناطق
توقع المركز الوطني للارصاد، هطول أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد أحياناً، على المحافظات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة قد تكون بعضها غزيرة ويصاحبها الرعد أحياناً على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية خاصة على أجزاء من تعز واب والضالع وذمار والمحويت وريمة وحجة.

وحسب المركز قد تمتد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية في مرتفعات أبين وشبوة وحضرموت، وغرباً إلى سواحل تعز والحديدة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

ولفت إلى استمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية والشديدة السرعة على أرخبيل سقطرى.

ونبه المركز المواطنين في المناطق الجبلية والغربية والسهول الساحلية الغربية والجنوبية من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية نتيجة هطول الأمطار أو تكون الشابورة المائية أو الضباب، وكذلك ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب : 2.0 ملم، عتق 0.7 ، السدة: 0.7

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية كانت خارج نطاق محطات الرصد.








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