الجمعة, 27-أغسطس-2021 الساعة: 04:03 م - آخر تحديث: 03:53 م (53: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
حسين‮ ‬حازب *
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
‬جابر‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬الوهباني‮
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
الفريق‮ ‬الركن‮/ ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮
في‮ ‬ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬التاسعة‮ ‬والثلاثين
عبيد‮ ‬بن‮ ‬ضبيع‮
مستقبل المؤتمر الشعبي العام في ذكرى التأسيس الـ39
د. علي محمد الزنم
المؤتمر في ذكرى تاسيسه سيظل قوياً مدافعاً عن شعبنا اليمني وثوابته الوطنية
عبدالوهاب يحيى الدرة
الوحدة‮ ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
المؤتمر بذكرى تأسيسه الـ 39.. الموقف والدور الوطني المسئول
بقلم / د قاسم محمد لبوزة - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
الذكرى‮ ‬الـ39 للتأسيس
‬ناجي‮ ‬بن‮ ‬يحيى‮ ‬القوسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
أخبار
المؤتمر نت - يمكن أن ينتج عن نقص فيتامين B12 مجموعة من التأثيرات المقلقة على الجسم، ما يعطل الحياة اليومية في هذه العملية

لماذا نشعر بالتعب رغم أننا نمنا كثيراً؟ إليك السبب

المؤتمرنت -
لماذا نشعر بالتعب رغم أننا نمنا كثيراً؟ إليك السبب
يمكن أن ينتج عن نقص فيتامين B12 مجموعة من التأثيرات المقلقة على الجسم، ما يعطل الحياة اليومية في هذه العملية.

ومن الصعب المبالغة في أهمية الحصول على ما يكفي من فيتامين B12 في نظامك الغذائي. ويساعد الفيتامين في إنتاج خلايا الدم الحمراء، والحمض النووي، والعمل الطبيعي للجهاز العصبي. وإذا لم يقنعك ذلك، فربما تقنعك الآثار الحادة لانخفاض مستويات B12K، والتي يمكن أن تعيق قدرتك على العمل.

ويحذر الأطباء من أنه إذا كنت تستيقظ متعبا، على الرغم من حصولك على نوم جيد ليلا، فقد يعني ذلك انخفاض مستويات B12. وذلك لأن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يسبب ضعفا وتعبا مستمرين.

ويساعد فيتامين B12 على تكوين خلايا الدم الحمراء وتنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين من رئتيك إلى أنحاء الجسم، والأكسجين مهم لعضلاتك وللتعافي بعد المجهود أو التمرين، بحسب تقرير نشره موقع صحيفة "إكسبريس" Express البريطانية.

وعلاوة على ذلك، يساعد فيتامين B12 أيضا في استقلاب البروتين، وهو أمر مهم لبناء العضلات.

وبحسب الصحيفة فإن "هذا يعني أنه بغض النظر عن مقدار النوم الجيد الذي تحصل عليه في الليل ومقدار ما تمارسه من التمارين أثناء النهار، ستظل تشعر بالتعب والضعف إذا لم تحصل على ما يكفي من فيتامين B12".

أعراض نقص فيتامين B12
وتشمل العلامات المنبهة الأخرى لنقص فيتامين B12 ما يلي:

- ضيق التنفس

- شعور بالاغماء

- الصداع

- جلد شاحب

- دقات قلب ملحوظة (خفقان)

- سماع الأصوات القادمة من داخل الجسم وليس من مصدر خارجي (طنين الأذن)

- فقدان الشهية وفقدان الوزن

وفي حال استمرار الشعور بهذه الأعراض، يجب أن ترى طبيبا على الفور.

التشخيص بحسب الأعراض
وبحسب تقرير الصحيفة، "يمكن تشخيص هذه الحالات غالبا بناء على الأعراض ونتائج فحص الدم". ومن المهم بشكل مضاعف تشخيص نقص فيتامين B12 وعلاجه في أسرع وقت ممكن.

وهناك نوعان من عوامل الخطر الرئيسية لنقص B12 وهي فقر الدم الخبيث والنظام الغذائي.

ويعد فقر الدم الخبيث، السبب الرئيسي لنقص فيتامين B12، وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي خلايا المعدة التي تنتج العامل الداخلي، وهو بروتين يستخدمه جسمك لامتصاص فيتامين B12.

ويمكن أن يصاب بعض الأشخاص بنقص فيتامين B12 نتيجة عدم الحصول على ما يكفي من الفيتامين من النظام الغذائي.

ويتعرض النباتيون بشكل صارم لخطر الإصابة بنقص فيتامين B12 لأنه يوجد أساسا في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

كيف يتم علاج نقص فيتامين B12
يعتمد علاج فيتامين B12 أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك على سبب الحالة.

ويمكن علاج معظم الناس بسهولة عن طريق الحقن أو الأقراص لتعويض الفيتامينات المفقودة.

وعادة ما يتم علاج فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين B12 (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء) بحقن فيتامين B12.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يصعد بفعل هبوط الدولار
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
أخبار: قيادات مؤتمرية في ذمار: المؤتمر جسد التسامح ومثل جغرافية اليمن وحقق المنجزات
أخبار: قوى العدوان تصعد من خروقاتها في مدينة الحديدة وريفها
أخبار: شهيد بعدوان سعودي جديد على صعدة
عربي ودولي: قتلى وجرحى في تفجيرين بمحيط مطار كابل
فنون ومنوعات: هكذا يجب التصرف مع غضب الأطفال
أخبار: وزير التعليم العالي يفتتح مكتبة الجامعة الحديثة بذمار
أخبار: لبوزة يعزي الفريق الركن جلال الرويشان بوفاة والدته
علوم وتقنية: هذه الأطعمة تحسن التركيز وتقوي الذاكرة
رياضة: قرعة نارية لمجموعات دوري أبطال أوروبا
اقتصاد: الذهب يهبط بفعل صعود الدولار
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الفريق الركن جلال الرويشان بوفاة والدته
علوم وتقنية: أكثر من مليار شخص يعانون من ضغط الدم
علوم وتقنية: أقوى من كورونا . دراسة تتوقع ظهور وباء جديد
فنون ومنوعات: محمد رمضان يحصد لقب سفير الشباب العربي
عربي ودولي: 213 مليونَا و866 ألفًا اصابة بكورونا
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بالضفة
فنون ومنوعات: إجلاء 200 كلب وقطة من أفغانستان
رياضة: بايرن يسحق بريمر بـ12 هدفاً
أخبار: إنفجار عنيف يهز أرجاء صنعاء
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الرئيس العيني
علوم وتقنية: علامة في الفم تقول لك: النوبة القلبية تقترب
رياضة: باريس يرفض عرض ريال مدريد لمبابي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021