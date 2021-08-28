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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها الرعد أحياناً على معظم المحافظات

توقعات بهطول امطار متوسطة على 7 محافظات

المؤتمرنت -
توقعات بهطول امطار متوسطة على 7 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها الرعد أحياناً على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المحتمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرعد أحياناً على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية وخاصة على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، المحويت، ريمة وحجة .

وأشار إلى ان الأمطار ستمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوة وحضرموت وغرباً إلى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأفاد المركز بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ، مع استمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ، محذرا سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية نتيجة لهطول الأمطار أو تكوّن الشابورة المائية أو الضباب.

كما نبه ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة وإضطراب البحر.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن كمية الامطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في المحويت : 39.8 ، ،إب : 3.5 ،السدة : 1.1، حجة : 1 ،المهرة (صرفيت) : 0.8

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المحافظات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية كانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.








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