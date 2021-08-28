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أخبار
المؤتمر نت - كمامة مقاومة لكورونا مصنوعة من الفضة والنحاس

كمامة مقاومة لكورونا مصنوعة من الفضة والنحاس

المؤتمرنت -
كمامة مقاومة لكورونا مصنوعة من الفضة والنحاس
كشفت الصحيفة الرسمية للجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، أن باحثين ابتكروا كمامة تستخدم طبقات دقيقة من الفضة والنحاس لتحييد فيروس «سارس - كوف - 2» المسبب لمرض «كوفيد - 19».

وأطلقت الجامعة على الكمامة المضادة للميكروبات المكونة من ثلاث طبقات اسم «ساك سي يو»، و«ساك» تعني فضة بلغة المايا، أما «سي يو» فهو الرمز الكيميائي للنحاس.

ومن أجل اختبار الكمامة أخذ الباحثون قطرات من الفايروس من مرضى مصابين بمرض «كوفيد - 19» في مستشفى خواريس في المكسيك ووضعوها على شريط من الفضة والنحاس مدمج في مادة البولي بروبيلين.

وقالت الجامعة، إنه إذا كان تركيز الفايروس مرتفعاً، فإنه يختفي بنسبة تتجاوز 80 في المائة في غضون ثماني ساعات تقريباً، أما إذا كان منخفضاً فإنه لا يجري رصد أي أثر للحمض النووي الريبي (آر إن إيه) للفايروس في غضون ساعتين.

والكمامة قابلة للغسل وإعادة الاستخدام لما يصل إلى عشر مرات دون أن تفقد خواصها المقاومة للفايروس.

ولا تنتج الجامعة الكمامة على نطاق واسع، وقالت إنها تملك حالياً القدرة على إنتاج 200 منها يومياً.المصدر: وكالات









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