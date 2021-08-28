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أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان 338 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصعيد متجدد بالحديدة.. 338 خرقاً للهدنة في 24 ساعة

المؤتمرنت -
تصعيد متجدد بالحديدة.. 338 خرقاً للهدنة في 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان 338 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات محاولة تسلل في الجاح، واستحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية وكيلو16 والجاح.

وأكد المصدر رصد 26 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 206 قذائف و287 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً غارتين لطيران تجسسي على الجاح وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجاح والجبلية والتحيتا.








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