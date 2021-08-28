السبت, 28-أغسطس-2021 الساعة: 11:59 م - آخر تحديث: 11:54 م (54: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
حسين‮ ‬حازب *
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
‬جابر‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬الوهباني‮
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
الفريق‮ ‬الركن‮/ ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮
في‮ ‬ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬التاسعة‮ ‬والثلاثين
عبيد‮ ‬بن‮ ‬ضبيع‮
مستقبل المؤتمر الشعبي العام في ذكرى التأسيس الـ39
د. علي محمد الزنم
المؤتمر في ذكرى تاسيسه سيظل قوياً مدافعاً عن شعبنا اليمني وثوابته الوطنية
عبدالوهاب يحيى الدرة
الوحدة‮ ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
المؤتمر بذكرى تأسيسه الـ 39.. الموقف والدور الوطني المسئول
بقلم / د قاسم محمد لبوزة - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
الذكرى‮ ‬الـ39 للتأسيس
‬ناجي‮ ‬بن‮ ‬يحيى‮ ‬القوسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
أخبار
المؤتمر نت - تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الأكسجين إلى الدماغ بسبب تمزق أو انسداد الأوعية الدموية، فتبدأ خلايا المنطقة المصابة بالموت

على وجه الإنسان.. علامات تنذر بسكتة دماغية

المؤتمرنت -
على وجه الإنسان.. علامات تنذر بسكتة دماغية
قال الطبيب الروسي إيفان كاراسيف، المختص في جراحة الأورام، إنه توجد مجموعة من العلامات قد تظهر على الوجه تنذر بحدوث وشيك للسكتة الدماغية.

ونوه بأن "التغيير في تناسق وجه الإنسان، قد يكون من أولى إشارات التحذير لاقتراب الجلطة الدماغية".

وأوضح الطبيب أن كافة الأمراض تقريبا، تترك بصماتها المميزة على وجه الإنسان.

وذكر الطبيب، أن بشرة الوجه الجافة والمتشققة هي علامة واضحة يمكن أن تشير إلى مشاكل خطيرة في عمل الغدد، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأشار الطبيب،إلى أن جفاف الجلد وتشققه على الوجه، يعتبر علامة واضحة على إصابة الجسم بالجفاف، وهو ما يمكن أن يشير أيضا إلى مشاكل خطيرة في عمل الغدد.

وأوضح كاراسيف، أن ظهور كمية كبيرة من شعر الوجه عند النساء في منطقة الفكين والذقن والشفة العليا، قد يشير إلى متلازمة تكيس المبايض.

وقال: "الخطوط الحمراء في بياض العين، تشير الى الإرهاق العصبي والتعب المزمن، كما يشير اصفرارها الى مرض في الكبد. وإذا كانت المنطقة المحيطة بالعيون وردية شاحبة، فهذا ينذر بإمكانية وجود مشاكل في المثانة والبروستات".

وحول لون الجلد قال الطبيب "اللون الشاحب للجلد هو أحد أعراض فقر الدم، بينما يشير اللون الأصفر الى مشاكل في الكبد، في الوقت الذي يشير فيه اللون الأزرق للشفاه لوجود أمراض القلب والأوعية الدموية".

وأضاف الطبيب أيضا، أن ارتخاء الجلد المبكر يحدث عند وجود أمراض التمثيل الغذائي والجهاز الهضمي، وقد تشير التجاعيد الأنفية الشفوية الواضحة إلى مشاكل في الأمعاء الغليظة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: فوز ساحق لبايرن ميونخ على هرتا برلين
رياضة: تعادل ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي
فنون ومنوعات: جراحة عاجلة لعريس ليلة زفافه
علوم وتقنية: دراسة جديدة تحمل بشرى سارة لعشاق القهوة
محافظات: 1860 طالبا وطالبة يتنافسون على مقاعد طب ذمار
رياضة: مانشستر سيتي يكتسح أرسنال بخماسية نظيفة
رياضة: وست هام يتعادل مع كريستال بالاس
اقتصاد: مكاسب في اسعار النفط آخر الأسبوع
ثقافة: الطرق المثالية للرضاعة الطبيعية
أخبار: توقعات بهطول امطار متوسطة على 7 محافظات
رياضة: فالنسيا يعبر ألافيس بثلاثية نظيفة
رياضة: إنتر يقلب تأخره إلى فوز على هيلاس فيرونا
علوم وتقنية: رائحة الفم الكريهة مؤشر لمرض خطير
رياضة: رونالدو يتفوق على ميسي
مجتمع مدني: كيف تحمى نفسك وأسرتك من سلالة دلتا؟
أخبار: تسجيل261 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
فنون ومنوعات: اهالي (بنها) يطالبون منى زكي بالإعتذار
عربي ودولي: حريق ضخم في برج سكني شاهق بالصين
أخبار: تشييع مهيب لجثمان فقيد الوطن محسن العيني
أخبار: تشييع جثمان المناضل الدكتور عبدالوهاب محمود
عربي ودولي: إطلاق نار في محيط مطار كابول الدولي
رياضة: قرعة متوازنة في الدوري الأوروبي
اقتصاد: الذهب يصعد بفعل هبوط الدولار
أخبار: لماذا نشعر بالتعب رغم أننا نمنا كثيراً؟ إليك السبب
أخبار: إضطراب جوي.. أمطار رعدية ورياح في هذه المناطق
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021