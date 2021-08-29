المؤتمرنت -

تسجيل 260 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة، 260 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية وكيلو16



وأشار إلى تحليق أربع طائرات حربية في أجواء حيس والفازة والجبلية والتحيتا و 14 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجاح و الجبلية والتحيتا وحيس .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر برصد غارة لطيران تجسسي على الجاح وأربعة خروقات بقصف مدفعي و 223 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

