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المؤتمر نت - يحرص بعض الناس على أخذ قيلولة، خلال النهار، لكن آخرين يحاولون تفاديها لأنهم يخشون ألا يناموا جيداً حين يحل الليل، لكن ما الذي يقوله العلماء بشأن النوم في منتصف اليوم؟

علماء يحددون المدة المثالية لقيلولة النهار

المؤتمرنت -
علماء يحددون المدة المثالية لقيلولة النهار
يحرص بعض الناس على أخذ قيلولة، خلال النهار، لكن آخرين يحاولون تفاديها لأنهم يخشون ألا يناموا جيدا حين يحل الليل، لكن ما الذي يقوله العلماء بشأن النوم في منتصف اليوم؟

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" عن علماء قولهم إن "المعيار الذهبي للصحة الجسدية والعقلية الجيدة هو التأكد من حصولك على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميا، ولكن ليس بالضرورة دفعة واحدة".

وحدد العلماء المدة المثالية، للقيلولة، وهي ما بين 20 و25 دقيقة، مشيرين إلى أنها إذا تخطت هذه المدة، سيقع الشخص في دورة نوم أعمق، تستمر لمدة 90 دقيقة تقريبا، وهذا يعني أنه «عندما يستيقظ، سيعاني من «خمول النوم» أو «الترنح».

وأوضح تيل روينبيرج، أستاذ علم الأحياء الزمني في جامعة ميونيخ، قائلا: «أخبرنا الرأسماليون في الأيام الخوالي، أنه يجب علينا القيام بما يتراوح بين 12 و16 ساعة من العمل لهم، وبعد ذلك يكون لدينا ثماني ساعات للقيام بما يحلو لنا، لذلك أرادوا أن ننام بكفاءة في نافذة معينة - وهذا هو المكان الذي يتم فيه دمج فكرة من المكان، الذي يأتي منه النوم».

ومع ذلك أشار ماثيو ووكر، أستاذ علم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا، ومؤلف كتاب لماذا ننام، إلى أن «الأشخاص الذين يجدون صعوبة في النوم ليلا، يجب أن يأخذوا القيلولة بحذر، وأن على الجميع تجنب القيلولة بعد الساعة الثالثة مساء».

كما يوصي كولين إيسبي، أستاذ طب النوم بجامعة أكسفورد، بـ«قيلولة الكافيين»، والتي يُنصح بها أيضا السائقون، الذين ينامون في الطريق السريع، ويتضمن ذلك شرب القهوة قبل النوم، والتي ستنعشك وتوقظك بعد ذلك، بمجرد استيقاظك بعد 20 دقيقة، لكنه يعتقد أن هذا يجب أن يستخدم «كإجراء طارئ فقط».








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