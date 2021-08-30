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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعـبي العام الاستاذ غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ المناضل

الأمين العام يواسي آل الحطامي وآل جليدان

المؤتمرنت -
الأمين العام يواسي آل الحطامي وآل جليدان
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعـبي العام الاستاذ غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ المناضل /عبدالقادر محمد سالم الحطامي، الذي وافاه الاجل وهو في رحلة علاجية بجمهورية مصر العربية القاهرة، وبعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني و خدمة المجتمع.

واشار الامين العام إلى ان الفقيد كان من القيادات المؤتمرية الفاعلة في المديرية وكان من الشخصيات الاجتماعية التي لها حضور في اوساط المجتمع ويحضى باحترام وتقدير الجميع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/عبدالواحد محمد سالم الحطامي، والى نجل الفقيد الشيخ / وليد عبدالقادر محمد سالم الحطامي، واخوانه وكافة آل الحطامي بمديرية وصاب السافل محافظة ذمار، عبّر الامين العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب
سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
" إنا لله وإنا إليه راجعون"

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كما بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن برقية عزاء مماثلة إلى الشيخ علي حميد جليدان، عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وكافة ال جليدان بمديرية بني صريم بمحافظة عمران، وذلك في وفاة زوجته.

وعبّر الامين العام باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء المؤتمر عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب، سائلا المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون".








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