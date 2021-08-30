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أخبار
المؤتمر نت - وزير يمارس لعبة “نط الحبل”

وزير يشجع على الراضة بممارسة لعبة “نط الحبل”

المؤتمرنت -
وزير يشجع على الراضة بممارسة لعبة “نط الحبل”
شارك وزير الرياضة الهندي أنوراغ ثاكور، في حفل إطلاق تطبيق اللياقة البدنية الذي يحمل اسم "فيت إنديا"، بممارسة لعبة "نط الحبل"، بهدف تشجيع الشعب الهندي على ممارسة الرياضة خلال أنشطته اليومية.

وقام الوزير الهندي باستعراض لـ "نط الحبل" بمهارة كبيرة، خلال حفل إطلاق التطبيق في العاصمة الهندية نيوديلهي، بحسب مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه إن آي"، أمس الأحد.

وقالت الوكالة إن مقطع الفيديو يرصد جانبا من مشاركة الوزير الهندي في الحفل ومهاراته في لعبة "نط الحبل" لتشجيع الناس على ممارسة الرياضة.

وتم إطلاق التطبيق في الذكرى الثانية لانطلاق حركة اللياقة البدنية في الهند "فيت إنديا"، التي تهدف إلى جعل ممارسة الرياضة جزءا من أنشطة الحياة اليومية للجميع.

ويهدف التطبيق إلى تشجيع الناس من جميع الأعمار على ممارسة الرياضة لحماية صحتهم، بينما يوجه رسالة لكبار السن أو من يعتقدون أن زمن ممارسة الرياضة قد ولى بأنه لا تزال هناك فرصة للعودة إلى الرياضة.

وقال الوزير الهندي إن هذا التطبيق يمثل هدية من الحكومة إلى الشعب الهندي بمناسبة اليوم الوطني للرياضة، بحسب تقرير عن إطلاق التطبيق، لصحيفة "تايمز أو إنديا".

وتقول الصحيفة إن هذا التطبيق الذي تدعمه الحكومة يهدف إلى جعل الشباب الهندي في أعلى درجات اللياقة البدنية، لأن الشباب الرياضي يمكنه صناعة الهند العظيمة.

ويركز هذا التطبيق على جعل الناس يمنحون أنفسهم نحو نصف ساعة على الأقل لممارسة الرياضة يوميا.








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