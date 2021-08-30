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أخبار
المؤتمر نت - شرف ينبه من منح اعتمادات لحكومة الفنادق

شرف ينبه صندوق النقد الدولي من منح اعتمادات لحكومة الفنادق

المؤتمرنت -
شرف ينبه صندوق النقد الدولي من منح اعتمادات لحكومة الفنادق
بعث وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، رسالة احتجاج وتنبيه إلى مدير عام صندوق النقد الدولي كريستاليا غورغييفا، بشأن قرار الصندوق تقديم 650 مليون دولار لحكومة المرتزقة.

وأشار الوزير شرف في الرسالة، إلى أنه بالرغم مما يذكره الصندوق من مبررات ودوافع لقراره، إلا أن الفساد المالي والإداري لحكومة الفار هادي، وبالأخص قيادة فرع البنك المركزي في محافظة عدن، يؤكد أنها لن تستخدم هذا القرض للأغراض الإنسانية التي بموجبها تم اتخاذ القرار، بل سيُستخدم لإطالة أمد العدوان.

وحمل وزير الخارجية، صندوق النقد الدولي المسؤولية الكاملة جراء تقديم القرض الذي بلا شك سيذهب أغلبه إلى حسابات خاصة وصرفيات وهمية في إطار عملية فساد ممنهجة دون أن يستفيد المواطن من الاعتمادات.

واختتم الوزير شرف، الرسالة، بالتأكيد على أن حكومة الإنقاذ الوطني أو أية حكومة مستقبلية في مرحلة ما بعد انتهاء العدوان على اليمن، لن تتحمل أي مسؤولية أو تبعات لقرار تقديم القرض لحكومة المرتزقة الغارقة في الفساد المالي والإداري، وإن إدارة صندوق النقد الدولي ستكون الجهة الأساسية المساءلة عن سوء استخدام تلك الاعتمادات المالية.








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