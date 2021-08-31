المؤتمرنت -

تحذير هام من التواجد في الأودية وممرات السيول

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار المتفرقة على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة متوسطة إلى غزيرة أحياناً على سلسلة المرتفعات الممتدة من حضرموت وشبوة شرقاً وحتى محافظتي لحج وتعز جنوب غرب وتمتد شمالاً على سلسلة المرتفعات الغربية حتى محافظة صعدة.



وأفاد بهطول أمطار متفرقة على محافظات البيضاء ومأرب وأجزاء من محافظة الجوف ، مشيراً إلى أن الأمطار ستهطل كذلك على أجزاء من محافظات عدن ولحج وأبين وتعز وإب والضالع وأبين.



ولفت المركز الى استمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم.

ونبه سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية نتيجة لهطول الأمطار أو تكوّن الشابورة المائية.



كما حذر ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر.



وحسب المركز بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي على النحو الآتي : حجه 06.0 ، إب : 01.5، الشحر (حضرموت) 1.5، المحويت 0.7.

