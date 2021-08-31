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المؤتمر نت - “حماية المرأة في القوانين” بورشة عمل بصنعاء

“حماية المرأة في القوانين” بورشة عمل بصنعاء

المؤتمرنت -
“حماية المرأة في القوانين” بورشة عمل بصنعاء
عُقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل بعنوان "حماية المرأة اليمنية في القوانين الدولية والوطنية"، نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة.

وفي افتتاح الورشة أكدت رئيسة اللجنة الدكتورة غادة أبو طالب، أهمية التعرف على القوانين الوطنية والدولية الخاصة بالمرأة.

وأشارت إلى أهمية الورشة واللقاء بين رئيسات فروع اللجنة الوطنية بالمحافظات والوزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني .. مبينة أنّ الإسلام كرّم المرأة وحفظ حقوقها وحريتها وكرامتها، مع الالتزام بقواعد وضوابط عمل المرأة وفق الشريعة الإسلامية.

فيما أشار منسق مستشار وزارة حقوق الإنسان الورشة حميد يحيى الريق إلى أهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية لتوفير الحماية اللازمة للمرأة والطفل.

ولفت إلى تفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.سبأنت








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