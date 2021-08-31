الثلاثاء, 31-أغسطس-2021 الساعة: 09:55 م - آخر تحديث: 09:53 م (53: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
حسين‮ ‬حازب *
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
‬جابر‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬الوهباني‮
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
الفريق‮ ‬الركن‮/ ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮
في‮ ‬ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬التاسعة‮ ‬والثلاثين
عبيد‮ ‬بن‮ ‬ضبيع‮
مستقبل المؤتمر الشعبي العام في ذكرى التأسيس الـ39
د. علي محمد الزنم
المؤتمر في ذكرى تاسيسه سيظل قوياً مدافعاً عن شعبنا اليمني وثوابته الوطنية
عبدالوهاب يحيى الدرة
الوحدة‮ ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
المؤتمر بذكرى تأسيسه الـ 39.. الموقف والدور الوطني المسئول
بقلم / د قاسم محمد لبوزة - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
الذكرى‮ ‬الـ39 للتأسيس
‬ناجي‮ ‬بن‮ ‬يحيى‮ ‬القوسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
أخبار
المؤتمر نت - بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة أيمن محمد صالح الكيال،

الامين العام يواسي آل الكيال

المؤتمرنت -
الامين العام يواسي آل الكيال
بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة أيمن محمد صالح الكيال، الذي وافاه الأجل وهو في ريعان الشباب.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى والد الفقيد كابتن طيار/ محمد صالح الكيال، وكافة آل الكيال بمحافظة عمران، عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الاليم.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .إنا لله و إنا إليه راجعون .
"إنا لله وإنا اليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الكشف عن أبرز التعيينات في حكومة طالبان
رياضة: ريال مدريد يحسم صفقة كامافينجا
اقتصاد: تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
أخبار: أم تصارع حيوانا مفترسا لإنقاذ ابنها
أخبار: تلوث الهواء يزيد من حدة الأمراض العقلية
أخبار: عالميا: 4 ملايين و521 ألف حالة وفاة بكورونا
أخبار: تلاعبات كورونا.. جهاز المناعة قد يهاجم نفسه
أخبار: تحذير هام من التواجد بالأودية وممرات السيول
مجتمع مدني: علامات الإصابة بالتهاب المرارة
رياضة: ما الرقم الذي سيرتديه رونالدو مع مانشستر يونايتد؟
فنون ومنوعات: إصابة نهال عنبر ودخولها مستشفى العلمين
عربي ودولي: طالبان تسيطر على مطار كابل بالكامل
علوم وتقنية: تحذير عاجل من تطبيق على الهاتف
عربي ودولي: كواليس مفاوضات الانسحاب من أفغانستان
أخبار: 25 غارة لطيران العدوان على مأرب
أخبار: رصد 282 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء الهمداني
أخبار: شرف ينبه من منح اعتمادات لحكومة الفنادق
أخبار: إنعدام الديزل يوقف خدمات 100 منشأة بصنعاء
أخبار: وزير يمارس لعبة “نط الحبل”
أخبار: وفيات كورونا تتجاوز 4.5 مليون عالميا
أخبار: الأرصاد: هطول أمطار في الساعات المقبلة
أخبار: الأمين العام يواسي آل الحطامي وآل جليدان
عربي ودولي: تبون يوقع مرسوماً يستدعي الهيئة الناخبة
أخبار: بيان هام صادر عن المركزي اليمني (تفاصيل)
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021