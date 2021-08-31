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أخبار
المؤتمر نت - تعتبر السمنة من عوامل الخطر بالنسبة للعديد من الأمراض، لكن دراسة حديثة أكدت أن الوزن الزائد يعد طوق نجاة من أحد الأمراض القاتلة

مفاجأة.. السمنة تنقذك من الموت في هذه الحالة

المؤتمرنت -
مفاجأة.. السمنة تنقذك من الموت في هذه الحالة
يعتبر الوزن الزائد والسمنة من عوامل الخطر بالنسبة للعديد من الأمراض، لكن دراسة حديثة أكدت أن الوزن الزائد يعد طوق نجاة من أحد الأمراض القاتلة.

وبحسب الدراسة التي أجراها علماء من جامعة "غوتنبرغ" السويدية، يمكن أن تزيد زيادة الوزن من فرص النجاة من بعض الأمراض القاتلة.

وأجرى العلماء الدراسة على 2196 شخصًا، ولاحظوا أن الأشخاص الذين لديهم محيط خصر كبير، كانوا أقل عرضة للوفاة من الالتهابات البكتيرية الشديدة، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأشارت الدراسة إلى أن 26% من المرضى الذين يعانون التهابات بكتيرية شديدة وكانوا بوزن طبيعي، ماتوا في غضون عام، مقارنة بـ17% بالنسبة لمجموعات كان فيها مؤشر كتلة الجسم أعلى.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور آيسا أليسو: "في معظم الأمراض تكون السمنة وزيادة الوزن أمرًا خطيرًا، وهو ما ينطبق على عدة أنواع من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وعلى وجه الخصوص كوفيد-19؛ حيث يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بمعدلات وفيات أعلى؛ إلا أن الأمر مختلف مع الالتهابات البكتيرية الشديدة".

بينما قال غونار جاكوبسون المؤلف المشارك في الدراسة إن "هناك حاجة إلى المزيد من التجارب لتسليط الضوء على كيفية تأثير وزن الجسم على دفاعات الجسم ضد العدوى حتى يمكن تخصيص العلاج".








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