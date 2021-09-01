الأربعاء, 01-سبتمبر-2021 الساعة: 04:10 م - آخر تحديث: 03:56 م (56: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
حسين‮ ‬حازب *
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
‬جابر‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬الوهباني‮
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
الفريق‮ ‬الركن‮/ ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮
في‮ ‬ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬التاسعة‮ ‬والثلاثين
عبيد‮ ‬بن‮ ‬ضبيع‮
مستقبل المؤتمر الشعبي العام في ذكرى التأسيس الـ39
د. علي محمد الزنم
المؤتمر في ذكرى تاسيسه سيظل قوياً مدافعاً عن شعبنا اليمني وثوابته الوطنية
عبدالوهاب يحيى الدرة
الوحدة‮ ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
المؤتمر بذكرى تأسيسه الـ 39.. الموقف والدور الوطني المسئول
بقلم / د قاسم محمد لبوزة - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
الذكرى‮ ‬الـ39 للتأسيس
‬ناجي‮ ‬بن‮ ‬يحيى‮ ‬القوسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
أخبار
المؤتمر نت - كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي

امطار غزيرة متوقعة على ذمار وإب وتعز

المؤتمرنت -
امطار غزيرة متوقعة على ذمار وإب وتعز
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً على سلسلة المرتفعات الغربية من صعده شمالاً حتى تعز ولحج جنوباً وستكون أكثر غزارةً على محافظات ذمار، إب و تعز.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات شبوة، أبين، البيضاء، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بالعواصف الرعدية على سواحل محافظات عدن، تعز، لحج، أبين، حضرموت والحديدة والمناطق الداخلية المحاذية لتلك السواحل.
ولفت إلى استمرار نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى والتي تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، و سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية نتيجة هطول الأمطار أو تكوّن الشابورة المائية.
ونبه المركز ربابنة السفن الصغيرة والصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي حجة : 32.5 ملم، المحويت : 12.7 ، المعافر : 9.6
صرفيت : 2.5 ، تعز : 4.6 ، ذمار : 1 ، المكلا : 1 ملم.

كما هطلت أمطار خارج نطاق محطات الرصد الجوية على أجزاء من المحافظات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: شقيق ياسمين عبدالعزيز ينفي وفاتها
مجتمع مدني: انستجرام يجرى تغييرا علي سياسته
علوم وتقنية: هذا المشروب يخلصك من حصوات الكلى
أخبار: العدوان يشن 25 غارة على مأرب
أخبار: الامين العام يواسي آل الكيال
أخبار: الأمين المساعد يعزي بوفاة النقيب سلطان هادي
أخبار: “حماية المرأة ” بورشة عمل بصنعاء
أخبار: النواب والشورى تعقد اجتماعات لها بصنعاء
عربي ودولي: الكشف عن أبرز التعيينات في حكومة طالبان
رياضة: ريال مدريد يحسم صفقة كامافينجا
اقتصاد: تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
فنون ومنوعات: أم تصارع حيوانا مفترسا لإنقاذ ابنها
أخبار: تلوث الهواء يزيد من حدة الأمراض العقلية
أخبار: عالميا: 4 ملايين و521 ألف حالة وفاة بكورونا
أخبار: تلاعبات كورونا.. جهاز المناعة قد يهاجم نفسه
أخبار: تحذير هام من التواجد بالأودية وممرات السيول
مجتمع مدني: علامات الإصابة بالتهاب المرارة
رياضة: ما الرقم الذي سيرتديه رونالدو مع مانشستر يونايتد؟
فنون ومنوعات: إصابة نهال عنبر ودخولها مستشفى العلمين
عربي ودولي: طالبان تسيطر على مطار كابل بالكامل
علوم وتقنية: تحذير عاجل من تطبيق على الهاتف
عربي ودولي: كواليس مفاوضات الانسحاب من أفغانستان
أخبار: 25 غارة لطيران العدوان على مأرب
أخبار: رصد 282 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء الهمداني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021