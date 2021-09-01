المؤتمرنت -

الأمين العام يوجه فروع الخارج بعدم التعامل مع الانسي

أصدر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن توجيها إلى فروع المؤتمر الشعبي العام في الخارج ( خارج اليمن) بعدم التعامل مع الاخ مجيب الانسي كونه لا يحمل أي صفة تنظيمية في الأمانة العامة أو الدائرة السياسية وليس له أي علاقة بالفروع الخارجية.



واكدت التوجيهات على أهمية التنسيق مع قيادة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء قبل تنفيذ أي فعاليات أو أنشطة تنظيمية، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة بحق اي فرع يخالف هذه التوجيهات أو يتعامل مع الانسي .

