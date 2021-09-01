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المؤتمر نت - ينزعج الكثيرون من شمع الأذن، تلك المادة الدهنية التي تفرزها الأذن لحمايتها من الفطريات والبكتيريات والحشرات، وتكمن المشكلة في الطرق التي يلجأ إليها معظم الناس للتخلص من ذلك الشمع، الأمر الذي يعرض أذنهم وسمعهم للخطر الشديد

تجنباً للمخاطر.. كيف تنظف أذنك بشكل صحيح؟

المؤتمرنت -
تجنباً للمخاطر.. كيف تنظف أذنك بشكل صحيح؟
يعاني حوالي ستة في المائة من السكان في المملكة المتحدة معظمهم من الأطفال وكبار السن، من زيادة إفراز شمع الأذن.

يمكن أن يكون شمع الأذن أمرا مؤلما ويسبب الألم أو حتى الصمم، لذلك من المهم تجنبه بل والأهم من ذلك معالجته بمجرد ظهور المشكلة.

الدكتورة ديبوراه لي من عيادة دكتور فوكس على الإنترنت تكشف كيفية تنظيف أذنيك بشكل صحيح، بحسب موقع express.

تم اختراع أعواد القطن في الأصل في عشرينيات القرن الماضي كمنتج لنظافة الأطفال.

ابتكر المخترع البولندي الأمريكي ليو غيرستينزانغ المنتج بعد أن شاهد زوجته تعلق القطن في نهاية أعواد الأسنان وتستخدم أعواد القطن المؤقتة لتنظيف آذان طفلهما.

تم استخدام أعواد القطن، منذ ذلك الحين لمجموعة واسعة من الأشياء مثل المكياج أو إزالة طلاء الأظافر.

ما يقرب من 90 في المائة من البريطانيين يستخدمون أعواد القطن "لإزالة" الشمع من آذانهم، لكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية وتقريبا جميع المهنيين الطبيين يؤكدون أن هذا ليس آمنا.

كيف تنظف أذنيك بشكل صحيح؟

يجب ألا تنظف أذنيك على الإطلاق، ولا سيما باستخدام أعواد القطن، بحسب الدكتورة ديبوراه لي.

شمع الأذن له غرض ومن المفترض أن يتخلص جسمك من الشمع الزائد دون تدخل منك.

"شمع الأذن هو مزيج من الزهم - مادة دهنية تنتج من الغدد الدهنية في الجلد المبطن لقناة الأذن- وخلايا الجلد الميتة التي تنسلخ في هذه المنطقة".
وتضيف لي: "شمع الأذن مفيد لأنه جنبا إلى جنب مع الشعر الناعم في الأذن، يساعد في منع الكائنات الحية مثل البكتيريا والفيروسات من غزو الأذن الداخلية والتسبب في العدوى".

وتؤكد أنه يتم إزالة شمع الأذن بشكل طبيعي من أذنيك دون أن تدرك ذلك. فعندما تتحدث وتأكل وتمضغ، فإن عضلات الفك تدفع الشمع بلطف على طول القناة، وفي النهاية يسقط بشكل طبيعي. ولاحقا، يتم غسل الكميات الصغيرة المتبقية عند الاستحمام.

ماذا لو كنت أعاني من فرط شمع الأذن؟

من المرجح أن يكون شمع الأذن المفرط في الأشخاص الذين يعانون من قنوات الأذن الضيقة أو الأذنين المشعرة جدا أو الأشخاص الذين يستخدمون سماعات الأذن أو أجهزة السمع بانتظام.

إذا كان لديك شمع الأذن المفرط، تؤكد الدكتورة لي على أهمية عدم لصق الأشياء الحادة داخل أذنيك أو محاولة التخلص من الشمع باستخدام نفاثة مائية، وتقول "كل من هذه الاختراقات" الخطيرة يمكن أن تثقب طبلة أذنك".

إذا كان لديك شمع الأذن الزائد، فإن أفضل طريقة لإزالته هي استخدام قطرات تنظيف الأذن.

ومع ذلك، من الأفضل التحدث إلى طبيبك أولا للتأكد من أن طبلة الأذن ليست مثقوبة وللتحقق مما إذا كان يمكنك استخدام القطرات إذا كنت قد أجريت جراحة في الأذن.

وفي حال كان بإمكانك استخدام القطرات، توصي لي بوضع خمس قطرات على الأذنين مرتين يوميا، لمدة ثلاثة إلى سبعة أيام.








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