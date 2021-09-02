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شهيد اليمن عبدالغني
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج / ناجي عيسى ناصر عيسى،

الامين العام يواسي آل عيسى

المؤتمرنت -
الامين العام يواسي آل عيسى
بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج / ناجي عيسى ناصر عيسى، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافله بخدمة المجتمع والاصلاح بين الناس.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الاستاذ / فهد احمد عيسى عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والى نجل الفقيد الدكتور/مسعد ناجي عيسى واخوانه، وكافة آل عيسى، بمديرية عنس محافظة ذمار، عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الاليم.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .إنا لله و إنا إليه راجعون .
"إنا لله وإنا اليه راجعون"








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