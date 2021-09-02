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أخبار
المؤتمر نت - أصيب 4 مواطنين بجروح جراء خروقات جديدة لقوى العدوان السعودي بمحافظة الحديدة، فيما شن الطيران 39 غارة على محافظة مأرب

4 جرحى بخروقات جديدة في الحديدة وغارات على مأرب

المؤتمرنت -
4 جرحى بخروقات جديدة في الحديدة وغارات على مأرب
أصيب 4 مواطنين بجروح جراء خروقات جديدة لقوى العدوان السعودي بمحافظة الحديدة، فيما شن الطيران 39 غارة على محافظة مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 202 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في كيلو16 والفازة والجبلية، و14 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 132 قذيفة و172 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات 4 غارات في الفازة والتحيتا وتحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء الفازة والجاح والجبلية والتحيتا.

وأكد المصدر إصابة 3 مواطنين بجروح طفيفة إثر استهداف مدفعي لمرتزقة العدوان لأحد فروع شركة إخوان ثابت بحي الشهداء وتضرر عدد من المركبات.

كما أصيب مواطن بجروح بليغة بنيران قوى العدوان في منطقة السلخانة بمدينة الحديدة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 14 غارة على مديرية رحبة، و17 غارة على مديرية صرواح، وثماني غارات على مديرية مدغل.








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