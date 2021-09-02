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الدكتور لبوزة يعزي في وفاة الشيخ صالح عائض العميثلي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح عائض العميثلي أحد مشائخ مديرية ارحب محافظة صنعاء والقيادي المؤتمري بعد حياة حافلة بالعمل التنظيمي والعطاء وخدمة الوطن والمجتمع.



واشاد الدكتور لبوزة في برقية العزاء التي بعثها الى شقيقه الاكاديمي الدكتور قائد عائض العميثلي عضو اللجنة الاقتصادية الاستشارية التخصصية للمجلس السياسي الاعلى عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام والى ابناء الفقيد واخوانه واسرته وكافة وجهاء ومشائخ مديرية ارحب بمناقب الفقيد في خدمة المجتمع والوطن والذي كان يسعى لخدمة المجتمع واصلاح ذات البين.



وعبر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابه عن قياداة واعضاء ومناصري المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وعميق المواساة للدكتور قائد العميثلي وابناء الفقيد وكافة ال العميثلي..سائلا العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون "