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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة

توقعات الأرصاد الجوية خلال 24 ساعة قادمة

المؤتمرنت -
توقعات الأرصاد الجوية خلال 24 ساعة قادمة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية تكون أكثر غزارة على محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة ،ذمار، المحويت وحجة.

كما تشمل الأمطار مناطق متفرقة من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد الغزارة أحيانا على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية فيما ستكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

ولفت إلى استمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار وتشكل الشابورة المائية أو الضباب.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين و ربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في المعافر : 15.5 ملم ، تعز - المطار : 6 ملم، حجة : 1.1 ملم.

وهطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.








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