الجمعة, 03-سبتمبر-2021 الساعة: 04:50 م - آخر تحديث: 04:42 م (42: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
حسين‮ ‬حازب *
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
‬جابر‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬الوهباني‮
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
الفريق‮ ‬الركن‮/ ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮
في‮ ‬ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬التاسعة‮ ‬والثلاثين
عبيد‮ ‬بن‮ ‬ضبيع‮
مستقبل المؤتمر الشعبي العام في ذكرى التأسيس الـ39
د. علي محمد الزنم
المؤتمر في ذكرى تاسيسه سيظل قوياً مدافعاً عن شعبنا اليمني وثوابته الوطنية
عبدالوهاب يحيى الدرة
الوحدة‮ ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
المؤتمر بذكرى تأسيسه الـ 39.. الموقف والدور الوطني المسئول
بقلم / د قاسم محمد لبوزة - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
الذكرى‮ ‬الـ39 للتأسيس
‬ناجي‮ ‬بن‮ ‬يحيى‮ ‬القوسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
أخبار
المؤتمر نت - تلقى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية شكر جوابية من الشيخ عبدالواحد محمد الحطامي وكافة آل الحطامي رداً على برقية تعزيته لهم بوفاة الشيخ عبدالقادر محمد الحطامي، جاء فيها

أمين عام المؤتمر يتلقى برقية شكر من آل الحطامي

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يتلقى برقية شكر من آل الحطامي
تلقى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية شكر جوابية من الشيخ عبدالواحد محمد الحطامي وكافة آل الحطامي رداً على برقية تعزيته لهم بوفاة الشيخ عبدالقادر محمد الحطامي، جاء فيها:

معالي الاستاذ/ غازي أحمد علي محسن
الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام المحترم

تحية طيبة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلقينا تعزيتكم بوفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ/ عبد القادر محمد سالم الحطامي، ولا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا اليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيراً منها.

ولا يسعنا إلا ان نتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لتعزيتكم الصادقة والمواساة الحسنة ونسأل الله تعالى العزيز القدير أن يجنبكم الشر، وان يحفظكم ذخراً وسنداً كبيراً وعزيزاً لنا، نشكركم، ونسأل الله ان يرعاكم بعنايته وأن بجنبكم كل مكروه.. فقد كانت لتعزيتكم الرقيقة أبلغ الاثر في نفوسنا فإليكم خالص الشكر المقرون بصادق الود والوفاء.

وتقبلو خالص التحية


الشيخ عبد الواحد محمد الحطامي
وليد عبد القادر محمد الحطامي
محمد عبد القادر محمد الحطامي
احمد عبد القادر محمد الحطامي








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: قيس سعيد يكشف عن ملفات فساد مثيرة
اقتصاد: الدولار الضعيف يدعم الذهب
رياضة: رباعية مبهرة للإنجليز في شباك المجر
رياضة: السويد تهزم إسبانيا وتخطف الصدارة
رياضة: رونالدو يغادر معسكر البرتغال مبكراً
عربي ودولي: بريطانيا: أمريكا لم تعد "قوة عظمى"
علوم وتقنية: آثار قاتلة يمكن أن تسببها قلة النوم
علوم وتقنية: احذر.. الإجهاد المستمر يسبب تشقق العظام
فنون ومنوعات: "صرصار" يتسبّب بانفجار ضخم في منزل
عربي ودولي: كورونا.. آخر الأرقام والإحصاءات
أخبار: بن حبتور: الجامعات اليمنية ما زالت تتبوأ مراكز متقدمة على مستوى العالم
أخبار: الدكتور لبوزة يعزي  في وفاة الشيخ صالح عائض العميثلي
أخبار: دراسة حديثة تكشف عن فائدة مهمة للفياجرا
أخبار: مجلس النواب يستأنف جلساته السبت
أخبار: أمطار ورياح شديدة.. الأرصاد يطلق تحذير عاجل
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
أخبار: 4 جرحى بخروقات في الحديدة وغارات على مأرب
أخبار: إصابة امرأة في انفجار لغم شرق صنعاء
عربي ودولي: واشنطن: الوضع في إثيوبيا كارثي
رياضة: كرواتيا تخطف نقطة من روسيا في موسكو
أخبار: الامين العام يواسي آل عيسى
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل الوجيه
رياضة: رونالدو يقود البرتغال لفوز قاتل أمام إيرلندا
أخبار: توجيه هام لفروع المؤتمر الشعبي العام خارج اليمن
أخبار: 30 الف شهرياً.. صندوق دعم التعليم يبدأ صرف حافز المعلمين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021